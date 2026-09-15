Samsunspor'dan 'bu şehrin çocukları' kampanyası kapsamında ilkokulda defter dağıtımı

okulda renkli bir buluşma

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunsporun yöneticileri ve futbolcuları, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde İstiklal İlkokulu'nu ziyaret etti. Etkinlikte öğrencilere üzerinde 'bu şehrin çocukları Samsunsporludur' yazılı kırmızı-beyaz defterler ile boyama kitapları dağıtıldı. Minikler, bando gösterileri ve kırmızı-beyaz boyalı yüzlerle programı neşelendirdi.

kampanyanın hedefi ve mesajı:

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, lansman sonrası yaptığı açıklamada geçen yıl başlatılan mottomuza atıfta bulunarak okul çağındaki çocuklarda aidiyet ve kulüp sevgisini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bilen, "Geçen yıl başlattığımız 'Bu şehrin çocukları Samsunsporludur' mottomuzun ışığında, okula başlayan yeni kardeşlerimize boyama kitabı, ilkokul öğrencilerimize de 1. sınıftan başlayarak defter takdimimizi tamamlamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

oyunculardan öğrencilere destek mesajı:

Etkinliğe katılan futbolcular Samet Onur, Enes Albak, Haluk Mustafa Tan ve Antoine Sekongo da çocuklara eğitim hayatlarında başarı diledi ve Samsunspor'a verilen desteğin sürmesini temenni etti. Kulübün hem sahada hem toplum içinde kurumsal sorumluluk projeleriyle bağ kurma çabası, etkinlikte gözle görülür şekilde hissedildi.

Kulüp yetkilileri, kampanyanın ilkokul döneminden başlayarak uzun vadede taraftar bağlılığı ve yerel aidiyet duygusunu güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı. Başkanvekili Bilen ayrıca "İlkokul çağından başlayarak attığımız bu tohumların meyvelerini yıllar sonra alacağımıza inanıyoruz" diyerek 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

SAMSUNSPOR'DA FUTBOLCULAR VE YÖNETİCİLER, İLKOKUL ÇOCUKLARINA DEFTER DAĞITTI.