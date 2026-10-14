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Samsunspor'ta Bjelica dönemi kapıda

Samsunspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardığını açıkladı; Bjelica ve ekibi uçakla Samsun'a gelecek.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Samsunspor'ta Bjelica dönemi kapıda

anlaşma açıklandı:

Samsunspor Kulübü, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, anlaşma sürecine ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla ayrıca paylaşılacağı ifade edildi.

gelişmeler ve plan:

Açıklamada, teknik direktör Nenad Bjelica ve ekibinin özel uçakla Samsun'a geleceği bildirildi. Kulüp, süreçle ilgili yeni bilgilerin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

SAMSUNSPOR, HIRVAT TEKNİK DİREKTÖR NENAD BJELİCA İLE SEZON SONUNA KADAR PRENSİP ANLAŞMASINA...

SAMSUNSPOR, HIRVAT TEKNİK DİREKTÖR NENAD BJELİCA İLE SEZON SONUNA KADAR PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDIĞINI DUYURDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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