Samsunspor'ta Bjelica dönemi kapıda

anlaşma açıklandı:
Samsunspor Kulübü, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, anlaşma sürecine ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla ayrıca paylaşılacağı ifade edildi.
gelişmeler ve plan:
Açıklamada, teknik direktör Nenad Bjelica ve ekibinin özel uçakla Samsun'a geleceği bildirildi. Kulüp, süreçle ilgili yeni bilgilerin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.
SAMSUNSPOR, HIRVAT TEKNİK DİREKTÖR NENAD BJELİCA İLE SEZON SONUNA KADAR PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDIĞINI DUYURDU.
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