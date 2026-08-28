Samsunspor'un arzusu: yükselişten beri yenemediğimiz fenerbahçe'yi evimizde puansız bırakmak

maça dair hedef ve tebrik

Samsunspor Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, pazar günü sahalarında ağırlayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin beklentilerini paylaştı. Çakır, sarı-lacivertlilerin dün Lyon karşısında aldığı galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını tebrik ederek, takımın bu başarısına saygı duyduklarını belirtti.

Ancak Çakır, lige yeniden yükseldikleri günden bu yana yenemedikleri tek ekibin Fenerbahçe olduğunu vurgulayarak, 'İnşallah pazar günü oynayacağımız maçta da biz onları buradan puansız göndermek için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız' mesajını verdi.

sakatlar, kadro durumu ve beklentiler:

Çakır, takımın sağlık durumuyla ilgili detayları da aktardı. Takımla birlikte antrenmanlara başlayan oyuncular arasında İgor Drapinski, Yunus Emre Çift, Tanguy Coulibaly ve Afonso Souz bulunuyor; teknik ekip fiziksel durumlarını yeterli gördüğünde kadroya alacak ve gerektiğinde oynatacak.

Öte yandan sakatlıkları süren oyuncular da açıklamada yer aldı: Jauress Assamou ile Marius Mouandilmadji'nin sakatlıklarının birkaç hafta daha devam etmesi bekleniyor, tahminen 2-3 haftalık bir süreç öngörülüyor. Eliyas Tavsan ise atletik performans antrenmanlarıyla çalışıyor ve büyük olasılıkla haftaya takıma katılacak.

Çakır, sezon başında ekibin önemli sakatlıklarla mücadele ettiğini hatırlatarak, bu dönemin geride kalmasını ve sağlık açısından daha istikrarlı bir döneme girilmesini umduklarını söyledi.

taraftar ilgisi ve atmosfer beklentisi:

Maçla ilgili bir diğer dikkat çeken nokta ise taraftar ilgisi oldu. Çakır, şu ana dek bilet ve ilgide istenen düzeyin yakalanmadığını belirterek son üç günde stadın dolmasını umut ettiklerini ifade etti. Çakır, taraftarın takım üzerindeki etkisini '12’nci adam' olarak tanımlayarak, destekle birlikte takımın daha baskılı ve coşkulu oynadığını sözlerine ekledi.

Yönetim ve teknik heyet, hem saha içi hazırlıkları hem de seyirci desteğini artırmak için kalan sürede yoğun bir hazırlık ve iletişim dönemi yürütmeyi planlıyor. Samsunspor'un hedefi açık: ligi yükseldikleri günden beri yenemedikleri tek rakip olan Fenerbahçe'yi evlerinde puansız göndermek ve şehrin beklentisini karşılamak.

SAMSUNSPOR BASIN SÖZCÜSÜ VE İCRA KURULU ÜYESİ SUAT ÇAKIR, LİGE YENİ YÜKSELDİKTEN SONRA YENEMEDİKLERİ TEK TAKIMIN FENERBAHÇE OLDUĞUNU BELİRTEREK, BU HAFTA SONU OYNANACAK KARŞILAŞMADA SARI-LACİVERTLİLERİ İSTANBUL’A PUANSIZ GÖNDERMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.