Samsunspor’un sağlık ortaklığı yeni sezonda Medical Park ve Liv Hospital ile sürdürülecek

İş birliği 2026-2027 sezonunda da devam edecek:

Samsunspor ile Medical Park ve Liv Hospital arasındaki uzun soluklu sağlık sponsorluğu, 2026-2027 sezonu için yenilendi. Anlaşmanın imza töreni kulübün Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve protokol, mevcut iş birliğinin korunmasını resmiyete döktü.

İmza töreni ve katılımcılar:

Törende Samsunspor cephesinden Başkan Vekili Veysel Bilen, İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan ve Satış Koordinatörü Tuğba Kocaeli hazır bulundu. Karşı taraftan ise VM Medical Park Samsun Hastanesi ve Liv Hospital Samsun yöneticileri törende yer aldı. Etkinlik, karşılıklı hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Yetkililerin mesajları:

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Medical Park ve Liv Hospital ile yıllara yayılan güvene dayalı birlikteliğin yeni sezonda da sürmesinden duyduğu memnuniyeti vurguladı ve sözleşmenin her iki taraf için de başarılı bir sezon getirmesini diledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Fatma Tan Dürüst, kulübün başarı yolculuğunda yanlarında olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada artık bir aile olduğumuzu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan ise iş birliğinin sadece ticari bir sponsorluktan ibaret olmadığını belirterek Medical Park ve Liv Hospital yönetimine teşekkür etti ve uzun yıllar birlikte ilerleme temennisinde bulundu.

Liv Hospital Samsun Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut, kurumlarını kulüple bir bütün olarak gördüklerini söyledi ve yeni sezonda Samsunspor'un başarılı olacağına, Avrupa hedeflerine yeniden ulaşacağına inandıklarını ifade etti.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ile Liv Hospital Samsun Başhekimi Dr. Yılmaz Karagöz da Samsunspor’un başarısının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek ortaklığın her iki taraf için de olumlu sonuçlar doğurmasını temenni ettiler.

Yenilenen sponsorluk anlaşması, kulüp sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlarken, taraflar arasındaki ilişkilerin sahadaki performans ve oyuncu sağlığına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

SAMSUNSPOR İLE MEDİCAL PARK VE LİV HOSPİTAL ARASINDAKİ UZUN YILLARDIR DEVAM EDEN SAĞLIK SPONSORLUĞU İŞ BİRLİĞİ, 2026-2027 SEZONUNDA DA YENİLENDİ.