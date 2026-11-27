Kasım meclisinde öne çıkan başlıklar:

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu tarafından iki meclis toplantısı arasında yürütülen çalışmalar, oda faaliyetleri, devam eden projeler ve iş dünyasının gündemindeki öncelikler paylaşıldı. Murzioğlu, Kasım ayının seçim sonrası yoğun ziyaret trafiğine sahne olduğunu belirterek milletvekilleri, vali, kamu kurumları ve iş dünyası temsilcilerine teşekkür etti.

sürdürülebilirlik ve lojistik projeleri:

Murzioğlu, oda olarak sürdürülebilirlik ve lojistik alanlarında yürütülen projelere dikkat çekti. Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü Projesi kapsamında, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Adana Sanayi Odası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda yeşil dönüşüm, karbon yönetimi, Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması süreçleri ele alındı. Ayrıca, Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı kapsamındaki BSB-LOGINET projesiyle lojistik alandaki çalışmalar sürdürüldü; proje çerçevesinde 30 gence yönelik beş günlük Lojistik Kapasite Geliştirme Eğitimi verildi ve 10 Aralık tarihinde geniş katılımlı bir çalıştay planlandı.

sanayi dönüşümü, dijitalleşme ve finansman gündemi:

Odanın öncelikli çalışma alanları olarak ihracat, sürdürülebilirlik, lojistik ve dijitalleşmeyi sıralayan Murzioğlu, ihracat hizmetlerinin artık bir departman aracılığıyla kesintisiz sürdürüldüğünü vurguladı. Sanayinin yeşil ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarının yapay zekâ odağında analiz edileceği teknik destek projesinin kabul edildiğini paylaşan Murzioğlu, proje kapsamında öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren 30 firmanın dönüşüm ihtiyaçlarının tespit edilerek sektörel yol haritalarının hazırlanacağını ve bir Yapay Zekâ Farkındalık Çalıştayı düzenleneceğini belirtti.

Meslek komitelerinden gelen görüşlerin Oda çalışmalarına yön verdiğini ifade eden Murzioğlu, tüm komitelerin ortak gündeminde finansmana erişim bulunduğunu kaydetti. Kredi maliyetleri, vade ve teminat şartlarının işletmeler için belirleyici olduğunu söyleyen Murzioğlu, TOBB öncülüğünde Kredi Garanti Fonu ve bankaların iş birliğiyle kasım ayında devreye alınan Nefes Kredisi yeni dilimini olumlu karşıladıklarını ifade etti. Ayrıca işletmelerin yalnızca banka kredilerine bağlı kalmadan sermaye piyasalarından da kaynak sağlayabilmesinin önemine değindi.

Murzioğlu, iş dünyasının gündeminin takip edildiği 41 meslek komitemiz aracılığıyla sektörlerin sorun ve beklentilerinin tespit edildiğini, gelen önerilerin Yönetim Kurulunda değerlendirildiğini ve çözüm için adımlar atıldığını sözlerine ekledi.

yatırımlar, istihdam ve ihracat hedefleri:

Samsun’un artan yatırım çekme kapasitesine dikkat çeken Murzioğlu, şehre yapılan yatırımların üretim ve istihdama katkı sağlayacağını vurguladı. Samsun'un mevcut ihracatının 1 milyar 650 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Murzioğlu, yeni yatırımlarla bu rakamın kısa vadede katlanabileceğini söyledi. Göç veren bir şehirken artık geri göç almaya başlandığını belirten Murzioğlu, yatırımların istihdamı artırarak vatandaşların kendi şehirlerinde yaşamlarını sürdürebilmelerine imkân sağlayacağını ifade etti.

Toplantı, Meclis gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. Murzioğlu, üyelerden sektörleriyle ilgili görüş ve önerilerini daha fazla paylaşmalarını isteyerek, Samsun’un geleceğine ilişkin kararların iş dünyası ve tüm paydaşlarla birlikte şekillendirileceğini vurguladı.

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU