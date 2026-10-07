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Samsun’un dragon bot ekibi üç kupayla döndü

Gaziantep Rumkale'de düzenlenen Dragon Bot Türkiye Şampiyonası'nda Samsun Büyükşehir Spor Kulübü, kadın, erkek ve karışık kategorilerinde üç kupa kazandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Samsun’un dragon bot ekibi üç kupayla döndü

Samsunlu sporculardan gaziantep'te üç kupa

Gaziantep Rumkale'de gerçekleştirilen Dragon Bot Türkiye Şampiyonası, 7. Uluslararası Su Sporları Festivali kapsamında 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlendi. Yarışlarda toplam 37 takımdan 740 sporcu mücadele etti. İki gün süren organizasyonda Samsun Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları, kadın ve erkek kategorilerinde Türkiye birinciliği, kadın-erkek karışık kategoride ise Türkiye üçüncülüğü elde ederek şehre üç kupa ile döndü.

kazanan sporculardan başkana ziyaret

Şampiyonanın ardından kazandıkları kupalarla Samsun'a dönen sporcular, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti. Sporcular başarılarını ve kupaları Başkan Doğan'a takdim etti; ziyaret, sporcuların tek tek tebrik edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sonlandı.

başkan doğan'ın değerlendirmesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Gaziantep'teki performansı hatırlatarak takımın üç farklı kategoride dereceye girdiğini vurguladı. Doğan, ziyaret sırasında sporcuları kutlayarak, 'Sporun şehri Samsun’umuzda şehrimizi gururlandıran başarılara her geçen gün yenileri ekleniyor. Samsun’umuzun gençlerinin spora ilgi duyması, yeteneklerini geliştirmesi ve farklı branşlarda şehrimizi başarıyla temsil etmesi bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Şehrimizin evlatlarıyla gurur duyuyorum. Bu güzel başarılarından dolayı tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, onların yetişmesinde ve başarıya ulaşmasında emeği bulunan antrenörlerimizi tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Ziyaret, sporcuların elde ettikleri başarıların kentteki spor kültürünü güçlendirdiğine işaret ederken, kulüp ve antrenörlerin katkısının da altını çizdi. Başarıyla dönen ekip ve Başkan Doğan arasındaki görüşme, kutlama niteliğinde fotoğrafla son buldu.

GAZİANTEP RUMKALE’DE DÜZENLENEN DRAGON BOT TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA 3 KUPA KAZANAN SAMSUN...

GAZİANTEP RUMKALE’DE DÜZENLENEN DRAGON BOT TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA 3 KUPA KAZANAN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR SPOR KULÜBÜ SPORCULARI, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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