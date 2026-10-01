Samsun'un projesi sahnede: Kerem Yiğit TEKNOFEST'te Türkiye şampiyonu

Samsunlu öğrenci TEKNOFEST dron şampiyonluğunu kazandı

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamındaki Dron Şampiyonası’nın final etabında Samsun Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdürlüğü proje takımlarının sporcusu Kerem Yiğit, gösterdiği üstün performansla Türkiye şampiyonu oldu. Final yarışları Şanlıurfa’daki festival alanında kurulan özel parkurda yapıldı ve dereceye giren sporcu, World Drone Cupta Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

yarışma ve parkurun atmosferi:

Türkiye'nin dört bir yanından lisanslı sporcuların katıldığı final etabında, festival kapsamında oluşturulan özel parkur zorlu ve teknik bölümler içeriyordu. Finale kalan katılımcılar, hem hız hem de manevra becerilerini sergileyerek dereceye girmeye çalıştı; Samsunlu Kerem Yiğit, yarış boyunca istikrarlı ve hızlı uçuşlarıyla jüri ve izleyicilerden övgü aldı.

başkanın değerlendirmesi:

Halit Doğan, elde edilen başarının ardından yaptığı açıklamada eğitim ve teknolojiye verilen önemi vurguladı. Başkan Doğan, Eğitim şehri Samsun’umuzda gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşması, üreten, araştıran ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesi için çalışmaların sürdüğünü; bilim merkezleri ve proje takımlarıyla çocuk ve gençlerin geleceğin teknolojilerine hazırlandığını belirtti. Doğan, Kerem Yiğit’in Türkiye şampiyonu olmasının kent için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek başarılı sporcuyu tebrik etti.

Kerem Yiğit'in şampiyonluğu, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin proje takımlarına ve gençlere yönelik yatırımlarının somut bir sonucu olarak değerlendirilirken, Yiğit artık uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek.

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU KAPSAMINDA DÜZENLENEN DRON ŞAMPİYONASI’NIN FİNAL ETABINDA SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TAKIMLARININ ÖĞRENCİSİ KEREM YİĞİT, TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU.