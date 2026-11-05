Sanal ilanların piyasa etkisi: Kayseri emlakçıları yüksek fiyatlardan rahatsız

Kayseri emlak piyasasında ilan sitelerinin yarattığı gerilim

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, son dönemde ilan sitelerine vatandaşlar tarafından girilen fiyatların sektörde ciddi rahatsızlık yarattığını bildirdi. Atasoy, özellikle ilanlara kontrolsüzce girilen yüksek fiyatların piyasa dengesini bozduğunu ve gerçek değerinden satış yapmak isteyenlerin dezavantajlı duruma düştüğünü vurguladı.

vatandaş ilanlarının piyasa üzerindeki etkisi:

Başkan Atasoy, birçok ilanın şansını denemek amacıyla, bazen birinci derece yakınlar tarafından e-Devlet ilan doğrulama sistemi üzerinden girildiğini aktardı. Bu tür girişimler, fahiş fiyatlarla ilan girilmesine ve piyasa verilerinin yanıltılmasına neden oluyor. Atasoy'a göre durum şu şekilde gelişiyor: mülk sahibi veya yakınları ilan sitesine yüksek bir rakam giriyor, bunun sonucunda piyasadaki referans fiyatlar yukarı yönlü baskı görüyor.

Meslektaşlarının sahada girilen ve piyasa koşullarına uygun olarak belirlenen ilanlarıyla, vatandaşların doğrudan girdikleri ilanlar arasında önemli farklar oluşuyor. Atasoy örnek vererek, bir dairenin piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu durumda başka bir ilanda benzer bir daire için 3,5 milyon liranın gösterilmesinin alıcı ve satıcı algısını etkilediğini ifade etti. Sonuç olarak fiyatlar yapay olarak yükseliyor ve alışverişler sekteye uğruyor.

odanın çalışmaları ve önerileri:

Kayseri Emlakçılar Odası, üyelerinin şikayetleri doğrultusunda sorunların çözümü için adımlar atıyor. Atasoy, bu konuda hem sözlü hem yazılı olarak Ticaret Bakanlığına başvurduklarını ve konuyu 4054 sayılı Rekabet Kanunu çerçevesinde değerlendirdiklerini anlattı. Oda, ilan portallarındaki fiyatların piyasayı olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla yetkili kurumlarla iletişimi sürdüreceklerini belirtti.

Atasoy ayrıca vatandaşlara doğrudan emlakçı meslektaşlarla çalışmayı tavsiye etti. Buna gerekçe olarak, emlakçıların piyasa reel fiyatlarıyla hareket etmeye çalıştığını ve mümkün olduğunca fahiş rakamlı gayrimenkullere ilgi göstermemeye özen gösterdiklerini söyledi. Bu yaklaşımın hem alıcı hem satıcı açısından daha sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlayacağı ifade edildi.

Son olarak Atasoy, bazı illerde gündeme gelen 'yer gösterme parası' şikayetlerine değindi ve Kayseri'de bugüne kadar böyle bir şikayetle karşılaşmadıklarını aktardı. Vatandaşların böyle bir durumla karşılaşmaları halinde hem odaya hem de Ticaret Bakanlığına bildirimde bulunabileceklerini söyledi ve Kayseri'de ilerleyen dönemde de bu tür olumsuz uygulamaların beklenmediğini ifade etti.

KAYSERİ EMLAKÇILAR ODASI BAŞKANI SELİM ATASOY AÇIKLAMA YAPTI