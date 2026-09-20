Sanat dünyası son yolculuğunda Gülsen Tuncer'i uğurladı

Gülsen Tuncer'e veda

Türk tiyatrosunun ve ekranların tanınmış isimlerinden, aynı zamanda seslendirme sanatçısı ve akademisyen olan Gülsen Tuncer, uzun süren beyin tümörü tedavisinin ardından 17 Eylül tarihinde hayata veda etti. 80 yaşında hayatını kaybeden sanatçı için bugün Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tuncer, geniş kitlelerce "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı "Arsen Hanım" rolüyle tanınıyordu.

Sanatçı dostları konuştu:

Cenazeye katılan isimler arasında yer alan oyuncu Suna Selen, Tuncer için, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir insandı hem sanat açısından hem insan olarak ve toplumun bir bireyi olarak mükemmel bir insandı. Çok çalıştı" dedi. Selen, gençlik dönemlerinde sıkça bir araya geldiklerini ve yoğun çalışma yaşamı nedeniyle son zamanlarda görüşemediğini de ekledi.

Erdal Özyağcılar ise Tuncer'in yaşamı boyunca insandan yana bir duruş sergilediğini vurgulayarak, "Özgün bir insandı. Hayatı boyunca insandan yana duruşunu hiç bozmadı. Çok yetenekliydi, benim sınıf arkadaşımdı. Oyunculukta da çok yetenekliydi, her oynadığı role başka bir doku katıyordu" ifadelerini kullandı. Özyağcılar, 2-3 ay önce bir festival ortamında karşılaşıp sohbet ettiklerini ve zamanın çabuk geçtiğini söyledi.

Oyuncu Serdar Gökhan da duygularını, "Bir arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin, başka söyleyebileceğim bir şey yok. Değerli bir insan gitti" sözleriyle dile getirdi.

Aile ve defin süreci:

Tuncer'in eşi Engin Ayça, eşinin kaybının kendisi için büyük bir eksiklik olduğunu belirterek, "Hayatımın kaybı ama bunların önüne geçilmez. Yaşayacağız, hatıralarıyla, güzellikleriyle yaşayacağız ve onu yaşatacağız. Biyolojik olarak gitti ama bütün yaptıklarıyla, hayata bıraktıklarıyla yaşamaya devam edecek" dedi. Ayça, Tuncer'in beyin tümörü nedeniyle vefat ettiğini de sözlerine ekledi.

Cenaze törenine aile üyeleri, yakınları ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Tuncer'in naaşı defnedilmek üzere Topkapı Kozlu Mezarlığı'na götürülecek. Törenteki konuşmalar ve vedalar, sanatçının mesleki birikimi ve sosyal yaşamındaki izlerin altını çizdi.

Gülsen Tuncer, sahne ve ekran çalışmalarının yanı sıra seslendirme ve akademik çalışmalarıyla da tanınıyordu; ardında bıraktığı yapıtlar ve anılar, sevenleri tarafından anılmaya devam edecek.

Oyuncu Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlanıyor