Sanat güneşi anıldı: Zeki Müren'in kendi sesinden vasiyeti geceye damga vurdu

Osmangazi'de anma gecesi

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren, vefatının 30. yılında Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir programla anıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gece, usta sanatçının mirasının ve eserlerinin canlı tutulduğu, sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bir buluşma oldu.

Vasiyetin okunması ve koronun sunumu:

Gecenin ilk anlarında Zeki Müren'in kendi sesinden vasiyeti okundu. Salonda duygu yüklü bir atmosfer oluşurken, Murat Süslüler şefliğindeki NİLKONDER Korosu sahneye çıktı. Koro, Müren'in sözlerini yazdığı ve bestesini kendisinin yaptığı Hayat Bazen Tatlıdır eserini seslendirerek geceye sanat dolu bir başlangıç yaptı.

Nükhet Duru ve repertuvarın etkisi:

Programın ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Nükhet Duru, Türk sanat müziğinin güçlü bir yorumu olarak Bursalı dinleyicilere seslendi. Repertuvarına Dertliyim Ruhuma Hicran ile başlayan Duru, Menekşelendi Sular, Gitme Sana Muhtacım, Sorma ve Şimdi Uzaklardasın gibi eserleri NİLKONDER ile birlikte seslendirerek gece boyunca salonu dolduranları etkiledi.

Sanata ve Zeki Müren'e duyduğu saygıyı dile getiren Duru, kişisel anılarını da izleyicilerle paylaşarak Müren'in hem mesleki hem insani yönüne vurgu yaptı.

Başkan Erkan Aydın'ın konuşması ve duygusal anlar:

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nükhet Duru'nun davetiyle sahneye çıkarak Zeki Müren'in sanat hayatı, eserleri ve bıraktığı kültürel miras üzerine mesajlar verdi. Başkan Aydın, 24 Eylül 1996 tarihinde yaşamını yitiren sanatçının anısına saygı, rahmet ve minnetle söz ettiklerini belirtti ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Aydın'ın Nükhet Duru'ya takdim ettiği çiçek ve Mustafa Kemal Atatürk plaketi takdimi sırasında salonda duygusal anlar yaşandı; ünlü sanatçı duygularına hakim olamayarak uzun süre ayakta alkışlandı.

Unutulmaz düet ve final:

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri, Başkan Erkan Aydın ile Nükhet Duru'nun birlikte seslendirdiği Gönül Penceresinden parçası oldu. Seyirciden büyük alkış alan bu düet, geceye damga vuran performanslardan biri olarak kayda geçti.

Programın ikinci bölümünde Duru, İnleyen Nağmeler, Manolyam ve Sevda gibi eserlerle Zeki Müren'in sanat mirasını bir kez daha kalplerde yaşattı. Gecenin finalinde Başkan Aydın, eşi Nadire Aydın ile birlikte Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi temsilcileri, Müren'in ailesi, Nükhet Duru ve sunucu Nalan Höke Turan ile sahnede yer alarak sanat güneşini anıp alkışlarla yad etti.

Organizasyon, Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğiyle gerçekleşti ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle son buldu. Gecede Müren'in eserlerinin ve anılarının yaşatılması, onun sanat dünyasındaki izinin silinmeyeceğini bir kez daha gösterdi.

TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN EŞSİZ YORUMCUSU, BESTECİ, SÖZ YAZARI VE SAHNE SANATININ UNUTULMAZ İSMİ ZEKİ MÜREN, VEFATININ 30. YILINDA OSMANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ÖZEL PROGRAMLA ANILDI. "SANAT GÜNEŞİ" OLARAK ANILAN VE KENDİNE ÖZGÜ YORUMUYLA MİLYONLARIN GÖNLÜNDE TAHT KURAN ZEKİ MÜREN’İN MİRASININ YAŞATILDIĞI GECE, DUYGU DOLU ANLARA SAHNE OLDU.