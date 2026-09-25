Dolar 48,9597 +0,02%
Euro 55,8746 +0,36%
Bist 12.905,63 +0,13%
Altın Gram 6.820,69 +0,82%
EUR/USD 1,1406 +0,23%
Brent Petrol 98,23 -1,99%
--°

Sanat güneşi anıldı: Zeki Müren'in kendi sesinden vasiyeti geceye damga vurdu

Zeki Müren, vefatının 30. yılında Osmangazi Belediyesi'nin anma gecesinde kendi sesinden vasiyetiyle anıldı; Nükhet Duru sahnedeydi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:56

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 10:29

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Doruk Çetin

Sanat güneşi anıldı: Zeki Müren'in kendi sesinden vasiyeti geceye damga vurdu

Osmangazi'de anma gecesi

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren, vefatının 30. yılında Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir programla anıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gece, usta sanatçının mirasının ve eserlerinin canlı tutulduğu, sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bir buluşma oldu.

Vasiyetin okunması ve koronun sunumu:

Gecenin ilk anlarında Zeki Müren'in kendi sesinden vasiyeti okundu. Salonda duygu yüklü bir atmosfer oluşurken, Murat Süslüler şefliğindeki NİLKONDER Korosu sahneye çıktı. Koro, Müren'in sözlerini yazdığı ve bestesini kendisinin yaptığı Hayat Bazen Tatlıdır eserini seslendirerek geceye sanat dolu bir başlangıç yaptı.

Nükhet Duru ve repertuvarın etkisi:

Programın ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Nükhet Duru, Türk sanat müziğinin güçlü bir yorumu olarak Bursalı dinleyicilere seslendi. Repertuvarına Dertliyim Ruhuma Hicran ile başlayan Duru, Menekşelendi Sular, Gitme Sana Muhtacım, Sorma ve Şimdi Uzaklardasın gibi eserleri NİLKONDER ile birlikte seslendirerek gece boyunca salonu dolduranları etkiledi.

Sanata ve Zeki Müren'e duyduğu saygıyı dile getiren Duru, kişisel anılarını da izleyicilerle paylaşarak Müren'in hem mesleki hem insani yönüne vurgu yaptı.

Başkan Erkan Aydın'ın konuşması ve duygusal anlar:

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nükhet Duru'nun davetiyle sahneye çıkarak Zeki Müren'in sanat hayatı, eserleri ve bıraktığı kültürel miras üzerine mesajlar verdi. Başkan Aydın, 24 Eylül 1996 tarihinde yaşamını yitiren sanatçının anısına saygı, rahmet ve minnetle söz ettiklerini belirtti ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Aydın'ın Nükhet Duru'ya takdim ettiği çiçek ve Mustafa Kemal Atatürk plaketi takdimi sırasında salonda duygusal anlar yaşandı; ünlü sanatçı duygularına hakim olamayarak uzun süre ayakta alkışlandı.

Unutulmaz düet ve final:

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri, Başkan Erkan Aydın ile Nükhet Duru'nun birlikte seslendirdiği Gönül Penceresinden parçası oldu. Seyirciden büyük alkış alan bu düet, geceye damga vuran performanslardan biri olarak kayda geçti.

Programın ikinci bölümünde Duru, İnleyen Nağmeler, Manolyam ve Sevda gibi eserlerle Zeki Müren'in sanat mirasını bir kez daha kalplerde yaşattı. Gecenin finalinde Başkan Aydın, eşi Nadire Aydın ile birlikte Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi temsilcileri, Müren'in ailesi, Nükhet Duru ve sunucu Nalan Höke Turan ile sahnede yer alarak sanat güneşini anıp alkışlarla yad etti.

Organizasyon, Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğiyle gerçekleşti ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle son buldu. Gecede Müren'in eserlerinin ve anılarının yaşatılması, onun sanat dünyasındaki izinin silinmeyeceğini bir kez daha gösterdi.

TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN EŞSİZ YORUMCUSU, BESTECİ, SÖZ YAZARI VE SAHNE SANATININ UNUTULMAZ İSMİ ZEKİ...

TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN EŞSİZ YORUMCUSU, BESTECİ, SÖZ YAZARI VE SAHNE SANATININ UNUTULMAZ İSMİ ZEKİ MÜREN, VEFATININ 30. YILINDA OSMANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ÖZEL PROGRAMLA ANILDI. "SANAT GÜNEŞİ" OLARAK ANILAN VE KENDİNE ÖZGÜ YORUMUYLA MİLYONLARIN GÖNLÜNDE TAHT KURAN ZEKİ MÜREN’İN MİRASININ YAŞATILDIĞI GECE, DUYGU DOLU ANLARA SAHNE OLDU.

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sanat güneşi Bodrum’da anıldı: 30. ölüm yıl dönümünde anma programı ve konser
images

Perşembe pazarının akşamı palamutla doldu: tanesi 75 liraya indi
images

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi
images

Balıkesir'de şehir tiyatrosu 'Kanlı Nigar' ile büyük ilgi gördü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

mürüvvet-saadettin türkkan ağız ve diş sağlığı polikliniği hizmete girdi

Büyükerşen bulvarı'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kartal katlı kavşağı ve fosil müzesi Kayseri protokolünün gündemindeydi

Kaymakam Ceylan üreticilerle Araban tarımını değerlendirdi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı