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Sanat güneşi Bodrum’da anıldı: 30. ölüm yıl dönümünde anma programı ve konser

Zeki Müren, vefatının 30. yılında Bodrum Kalesi ve müze etkinlikleriyle anıldı; konser, mevlid ve konuşmalarla sanatçı mirası vurgulandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:52

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Melisa Soylu

Sanat güneşi Bodrum’da anıldı: 30. ölüm yıl dönümünde anma programı ve konser

Zeki Müren, Bodrum’da vefatının 30. yılında anıldı

Türk sanat müziğinin efsanevi ismi Zeki Müren, vefatının 30. ölüm yıl dönümünde Bodrum’da düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı. Etkinlikler, gündüz gerçekleştirilen dini tören ve anma programıyla başladı, akşam ise Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde düzenlenen konserle devam etti. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği program, çok sayıda kurumun katkılarıyla gerçekleştirildi.

Gündüz programı ve vakıf katılımı:

Anma etkinlikleri, öğle saatlerinde Zeki Müren Sanat Müzesi’nde düzenlenen mevlid-i şerif ve dualarla başladı. Organizasyonun ana düzenleyicileri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı yer aldı; programa Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi de destek verdi. TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı konuşmasında Müren’in vatan sevgisine ve eğitime verdiği önemi vurguladı.

Akşam konseri: eserler ve katılımcılar:

Akşam programı, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde düzenlenen konserde devam etti. Sunuculuğunu Hakan Bilgin’in üstlendiği gecede, sanatçının unutulmaz eserleri kent siluetinde yankılandı. Şef Murat Tuştaş yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın eşliğinde solist Süleyman Öztaş sahne aldı; ardından Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Sezen eserleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Konserde Bodrum’u temsilen Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İlçe Hizmetleri Şube Müdür Vekili İzzet Mert Kallem, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı ve Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş gibi isimler de hazır bulundu. Salonları dolduran izleyiciler, Müren’in eserlerine eşlik ederek sanatçıyı sevgi, saygı ve özlemle andı.

Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, anma konuşmasında Zeki Müren’in eğitim alanındaki katkılarına dikkat çekti; sanatçının mirasının, gençlerin eğitimi açısından önemli olduğunu belirtti. Tekbaş, Müren’in malvarlığını vakıflara bağlayarak geleceğe yatırım yaptığını vurguladı.

Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ise Müren’in yalnızca büyük bir sanatçı olmadığını, aynı zamanda Bodrum’un kültürel hafızasının önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Çakaloğlu, "Bodrum’un Paşası" olarak anılan sanatçının hatırasını yaşatmanın yerel yönetim için asli bir sorumluluk olduğunu söyledi ve geceye katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Anma konseri, katılanların birbirleriyle anıları paylaşması ve Müren’in eserlerine birlikte eşlik etmesiyle son buldu. Etkinlik paketinin gündüz töreninden akşam konserine kadar uzanan düzeni, sanatçının hem manevi hem de sosyal mirasının geniş bir kesim tarafından hatırlanmasını sağladı.

BODRUM’DA ZEKİ MÜREN’İN 30. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANMA KONSERİ

BODRUM’DA ZEKİ MÜREN’İN 30. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANMA KONSERİ

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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