Sanat Melikgazi Kayseri'nin kültür ve sanat merkezi oldu

Sanat Melikgazi hızla kültür merkezine dönüştü:

Sanat Melikgazi, Melikgazi Belediyesi tarafından Hunat Mahallesi'nde hizmete sokulan kapsamlı bir kültür ve sanat kompleksi olarak kısa sürede ilgi çekti. Tesis, görsel ve güzel sanatlardan çeşitli sosyal faaliyetlere kadar geniş bir programla Kayseri'de sanatla buluşma adresi haline geldi.

Merkezde yer alan sergi salonları, atölyeler ve kafeterya bir arada sunulan olanaklarla farklı yaş gruplarına hitap ediyor. Resmi açılışı yapılmamış olsa da, hizmete başladığı günden itibaren özellikle gençler ve sanatseverler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Atölye çeşitliliği ve kurs düzeni:

Tesis bünyesinde çini, giyim ve moda, karakalem, kaligrafi, naht sanatı, seramik, soğuk seramik, yağlı boya, tespih, minyatür ve deri gibi pek çok atölye faaliyet gösteriyor. Bu atölyeler sergi salonlarıyla entegre çalışarak üretim ve sunum süreçlerini destekliyor.

Çalışan vatandaşlara yönelik akşam ve hafta sonu kursları ile meslek edindirme programları da düzenleniyor; böylece hem hobi amaçlı katılım hem de beceri kazanımı teşvik ediliyor. Melikgazi Belediyesi, sosyal ve kültürel projelere verdiği önemle tesisin Kayseri'nin önde gelen sanat merkezlerinden biri olduğunu vurguluyor.

Kadınlara yönelik ekonomik fırsatlar:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımına verilen önemi belirterek yeni bir proje müjdesi verdi. Merkez içinde yer alacak Atölye Melikgazi kapsamında el emeği ürünler tasarlanacak ve üretimleri ilçedeki sosyal tesislerde gerçekleştirilecek.

Palancıoğlu, üretilen ürünlerin karşılığında kadınlara parça başı ödeme yapılacağını, bu sayede hem aile bütçelerine katkı sağlanacağını hem de üretimin yaygınlaştırılacağını ifade etti. Belediye, Sanat Melikgazi'yi vatandaşların günlük hayatın koşturmacasından uzaklaşıp sanatla buluşabileceği, gençlerin yeteneklerini sergileyebileceği canlı bir merkez olarak tanımlıyor.

Sanat Melikgazi, atölye çalışmaları, sergiler ve söyleşilerle geniş kapsamlı hizmet sunarak bölgedeki kültürel yaşamı zenginleştirmeyi hedefliyor.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ’NİN HUNAT MAHALLESİNDE HAYATA GEÇİRDİĞİ, GÖRSEL SANATLAR, GÜZEL SANATLAR, BİRÇOK KÜLTÜREL VE SOSYAL FAALİYETLERİ İÇERİSİNDE BARINDIRAN SANAT MELİKGAZİ YAPTIĞI ÇALIŞMALAR VE DÜZENLENEN ETKİNLİKLER İLE KÜLTÜR VE SANATIN MERKEZİ OLDU.