Eğitimin düzenlendiği ortam ve katılımcılar:

Melikgazi Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu sosyal tesislerde güvenliği artırmak amacıyla Sanat Melikgazi'de kapsamlı bir Afet Farkındalık Eğitimi gerçekleştirdi. Eğitim, tesis sorumluları ve çalışanların katılımıyla yapıldı ve Melikgazi Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Programda ayrıca Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü ile uzman ekibi hazır bulundu; uzmanlar, sahada uygulanabilecek temel müdahale ve tahliye yöntemlerini doğrudan paylaştı.

Uygulanan eğitim ve hedefler:

Eğitimde, afet anında yaşamı doğrudan etkileyen öncelikler üzerinde duruldu: ilk yardım uygulamaları, hızlı tahliye planları, tesis içi risk değerlendirmesi ve iletişim protokolleri gibi konular ele alındı. Kursların ve etkinliklerin her gün binlerce vatandaşa ev sahipliği yaptığı tesislerin olası afet senaryolarına hazırlıklı olması amaçlandı.

Katılımcılara, farklı kriz senaryolarında alınacak önlemler uygulamalı örneklerle gösterildi; böylece hem kurum içi güvenlik hem de ziyaretçi güvenliği için pratik bilgi ve koordinasyon sağlandı.

Başkanın değerlendirmesi:

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu eğitimin önemine değinerek, "Afetlere karşı tedbirli olmak ve olması muhtemel kriz anlarında bilinçli adımlar atmak, hepimiz için hayati bir sorumluluktur. Vatandaşlarımızın ve personelimizin yoğun olarak bulunduğu sosyal tesislerimizde, ekiplerimizin her türlü senaryoya hazırlıklı olması büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, AFAD uzmanlarımızın değerli katkılarıyla çok kıymetli bir farkındalık eğitimini hayata geçirdik. Hem kurum içi güvenliğimizi pekiştiren hem de afet bilincini artıran bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Eğitim, Melikgazi Belediyesi ile AFAD arasındaki iş birliğinin somut bir örneğini oluşturdu; düzenli farkındalık çalışmaları ve periyodik tatbikatlarla tesislerin güvenlik seviyesinin sürekli yükseltilmesi hedefleniyor.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN YOĞUN OLARAK BULUNDUĞU SOSYAL TESİSLERİNDE GÜVENLİĞİ EN ÜST SEVİYEDE TUTMAK AMACIYLA TESİS SORUMLULARI VE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KAPSAMLI BİR ‘AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ’ GERÇEKLEŞTİRDİ.