Sanat ve ritimlerle iklime çağrı: Antalya'da COP night

COP NIGHT programı ve amaçları:

Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından COP31 kapsamında düzenlenen COP TOWN etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek COP NIGHT, iklim krizine sanat aracılığıyla dikkat çekmeyi hedefliyor. Etkinlik 15 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Karaalioğlu Parkı Orta Mirador'da izleyiciyle buluşacak ve müzik, moda ile dansı bir araya getirecek.

müzik performansı: "Earth Beat - Dünyanın Ritmi":

Gecede sahne alacak olan DJ SİFU, "Earth Beat - Dünyanın Ritmi" başlıklı performansında farklı kıtaların ve kültürlerin ezgilerini harmanlayacak. Performans, iklim krizinden etkilenen coğrafyaların müziksel dokusundan hareketle insan ve doğa arasındaki ilişkiye vurgu yapmayı amaçlıyor.

moda ve sürdürülebilirlik: DENİM-ART defilesi:

Moda bölümünde Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin hazırladığı DENİM-ART koleksiyonu podyuma çıkacak. Kullanım ömrünü tamamlamış kot pantolon ve denim giysiler, farklı dokuma, boyama ve kumaş işleme teknikleriyle yeniden tasarlanarak sergilenecek; defileyle tekstil atıklarının azaltılması, giysilerin yeniden değerlendirilmesi ve doğal kaynakların korunmasının önemi vurgulanacak.

dans ile anlatılan doğa hikâyesi: "Ormanın Muhafızları":

Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, "Ormanın Muhafızları" adlı gösteriyle sahnede olacak. Genel sanat yönetmenliğini Alkım Kahyaoğlu ve Aytuğ Kısaç'ın üstlendiği performansta, insanın doğayla ilişkisi ve doğal alanların tahribatının sonuçları masal kahramanları üzerinden anlatılacak. Gösteride orman yangınları ve doğal yaşam alanlarındaki kayıpların canlılar üzerindeki etkileri işlenecek.

COP NIGHT, müzik, moda ve dansın birleştiği bir akışla katılımcılara hem sanat deneyimi sunacak hem de çevresel farkındalığı gündeme taşıyacak etkinlikler arasında yer alıyor.

MURATPAŞA BELEDİYESİ TARAFINDAN COP31 KAPSAMINDA DÜZENLENEN COP TOWN ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE, MÜZİK, MODA VE DANS GÖSTERİLERİNİN YER ALACAĞI COP NIGHT GERÇEKLEŞTİRİLECEK. (ARŞİV)