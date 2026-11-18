Liv Hospital Ulus'ta akciğer kanserinde bilinç ve yaşam buluşması:

Liv Hospital Ulus, Akciğer Kanseri Farkındalık Günü kapsamında düzenlediği "Akciğer Kanserinde Bilinç, Farkındalık ve Yaşam" etkinliğinde sağlık ve sanat dünyasını bir araya getirdi. Etkinlik, sanatçı ve Genel Cerrahi Uzmanı Ferhat Göçer'in moderatörlüğünde gerçekleşti ve akciğer kanserine ilişkin merak edilen konuların kapsamlı biçimde ele alınmasına sahne oldu.

Erken tanı ve multidisipliner yaklaşım:

Liv Hospital Ulus Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tunç Laçin konuşmacı olarak katıldı. Risk faktörlerinden belirtilere, erken tanıdan multidisipliner tedavi yaklaşımlarına kadar uzanan söyleşide, hastalıkla mücadelede doğru bilgiye ulaşmanın ve zamanında hekime başvurmanın önemi vurgulandı. Erken tanı ve birden fazla uzmanlık alanının birlikte çalışmasının hasta sonuçlarını olumlu etkilediği belirtildi.

Prof. Dr. Ferah Ece, etkinlikte şunları söyledi: "Akciğer kanseri ile mücadelede toplumsal bilinci güçlendirmek, akciğer sağlığını korumak için atılacak en değerli adımdır. Erken tanı konması ve multidisipliner tedavi yaklaşımıyla akciğer kanserinde başarılı sonuçlar elde etme şansı giderek artmaktadır. Bu nedenle çok büyük bir risk faktörü olan sigarayı bırakmak, korkmak yerine belirtileri önemsemek, riskleri bilmek ve zamanında hekime başvurmak kendinize yapacağınız en büyük iyilik olacaktır. Akciğer kanseri yüzünden yıllarımız elimizden kayıp gitmesin" dedi.

Riskler, önlem ve bireysel sorumluluk:

Etkinlikte, akciğer kanserinin çoğu kez sessiz ilerleyebildiği, bu yüzden belirtilerin önemsenmesi gerektiği ifade edildi. Katılımcılara yönelik mesajlarda sigarayı bırakmanın ve kişisel risklerin bilinmesinin altı çizildi; korkunun hekime başvurmayı geciktirmemesi gerektiği sıkça tekrarlandı.

Prof. Dr. Tunç Laçin de konuşmasında farkındalığın zamanında harekete geçmek açısından taşıdığı değere dikkat çekti ve uyarıda bulundu: "Unutmayın, bir nefeslik ihmal bir ömre mal olabilir; sigaradan uzak durun, riskinizi bilin ve erken tanı fırsatını kaçırmayın".

Sanatçı ve hekim kimliğiyle etkinliğe katkı veren Ferhat Göçer, moderatörlük yaparken akciğer kanserinin farklı yönlerinin ele alınmasına aracılık ettiğini, katılımcılarla hastalığa ilişkin detaylı bilgi paylaştıklarını ifade etti. Etkinlik, toplumun her kesimine akciğer sağlığını koruma bilincinin yayılması gerektiği mesajını taşıdı.

FERAH ECE (SOLDAN 1’İNCİ), FERHAT GÖÇER (SOLDAN 3’ÜNCÜ), TUNÇ LAÇİN (SAĞDA)