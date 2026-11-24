küçük işler, büyük kalpler sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Samsun'da 47 sanatçının gönüllü katkısıyla hazırlanan 188 eser, otizmli çocuklara destek amacıyla sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. "Küçük İşler, Büyük Kalpler" adlı karma resim sergisi, gelirlerin bir bölümünün Samsun Otizmli Çocuklar Derneği (SODER)'ye bağışlanacağı duyurusu ile dikkat çekiyor.

serginin amacı ve organizasyon:

Sergi, Samsun Plastik Sanatlar Derneği (SPSD) ile Samsun Otizmli Çocuklar Derneği iş birliğinde; Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirildi. SPSD Başkanı Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı, etkinliğin sadece sanatsal bir buluşma olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı. Balcı, sanatın toplumları bir araya getiren ve duyarlılığı artıran bir araç olduğunu belirterek, sergide "Sanatın yalnızca estetik bir üretim alanı değil, aynı zamanda insanları bir araya getiren, toplumsal duyarlılığı geliştiren ve yaşamları değiştirebilen güçlü bir araç olduğuna inanıyoruz. Bu sergide sanatçı dostlarımızla birlikte yalnızca eserlerimizi değil, dayanışma duygumuzu da paylaşıyoruz. Otizmli çocuklarımızın ve ailelerinin yaşamlarına küçük de olsa bir katkı sunabilmek bizim için çok değerli" sözlerine yer verdi.

sorumluluk vurgusu ve ziyaret bilgileri:

Balcı ayrıca toplumsal sorunların çözümünde bireylerin sorumluluk alması gerektiğini söyledi ve "Toplumsal sorunlar karşısında yalnızca eleştirmek ya da eksiklikleri dile getirmek yerine, değiştirmek ve iyileştirmek için hepimizin sorumluluk alabileceğine inanıyorum. Sanatçılar olarak biz de bu sorumluluğu sanatımızla üstleniyoruz. Şimdi bu iyilik hareketini büyütmek için tüm Samsunluları yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sergi, 1 Aralık 2026 Salı günü saat 18.30'da Yalı Sergi Salonu'nda açılacak ve 1-8 Aralık 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Eser satışlarından elde edilecek gelirin bir bölümü SODER'e aktarılacak. Sanatseverler, sivil toplum kuruluşları, kurum temsilcileri ve dayanışmaya katkı sunmak isteyen tüm vatandaşlar sergiye davet edildi.

SAMSUN’DA 47 SANATÇININ 188 ESERİ, OTİZMLİ ÇOCUKLARA DESTEK OLMAK AMACIYLA SANATSEVERLERLE BULUŞACAK