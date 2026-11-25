Sanatla buluşma Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen Ailemle Sanat Günü, veliler ve öğrencilerin bir araya geldiği üretken bir etkinlik olarak gerçekleşti. İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'in de katıldığı etkinlikte, katılımcılar birlikte eserler ortaya koydu ve sanat yoluyla iletişim kurma imkânı buldu.

Etkinliğin hedefleri:

Organizatörler, etkinlikle aile bağlarını güçlendirmeyi, çocukların duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı ve okul-aile iş birliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ortak üretim süreci, çocukların kendilerini ifade etmesine olanak tanırken velilere de okul süreçlerine doğrudan katılma fırsatı sundu.

Okul-aile iş birliğinin önemi:

İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek etkinlikle ilgili olarak şunları kaydetti: "Çocuklarımızın aileleriyle birlikte üretmesi, paylaşması ve sanatın bir parçası olması son derece kıymetli. Bu tür etkinlikler aile bağlarını güçlendirirken çocuklarımızın gelişimine de katkı sağlıyor. Emeği geçen öğretmenlerimize ve katılım sağlayan velilerimize teşekkür ediyorum". Bu değerlendirme, sanat odaklı etkinliklerin eğitim ortamında hem duygusal hem de akademik açıdan destekleyici bir rol oynayabileceğine işaret ediyor.

Etkinlik, proje kapsamında atılan adımların somut bir örneği olarak değerlendirildi ve benzer uygulamaların sürdürülmesinin, okulların toplumla ilişkilerini pekiştireceği vurgulandı.

BİLECİK'TE ÇOCUKLAR VE AİLELERİ SANATLA BULUŞTU