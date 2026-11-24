Eti Gübre growtech Antalya 2026'da döngüsel üretim modelini tanıttı

Cengiz Holding grup şirketlerinden Eti Bakır’ın gübre markası Eti Gübre, 24-27 Kasım tarihlerinde Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenen Growtech Antalya Uluslararası Tarım Fuarı’nda sektör temsilcileriyle buluştu. Fuarda şirket, bakır üretim süreçlerinden elde edilen kaynakları tarımsal üretime kazandıran yaklaşımını ve yüksek verimli gübre çözümlerini öne çıkardı.

döngüsel üretim anlayışı:

Eti Gübre, bakır üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan yan akışları gübre üretiminde değerlendirerek sanayi ve tarımı birbirine bağlayan bir değer zinciri kuruyor. Mardin ve Samsun’daki entegre tesislerde; amonyak, sülfürik asit ve fosforik asit gibi ara mamulleri kendi bünyesinde işleyip ekonomiye kazandıran şirket, üretim süreçlerinde yerli girdi kullanımını artırmayı hedefliyor. Bu model, kaynakların etkin değerlendirilmesini sağlarken aynı zamanda sektörde sürdürülebilir kullanım ilkelerini güçlendiriyor.

yerli üretim ve arz güvenliğine katkı:

Firma, yıllık 800 bin ton DAP veya 1 milyon 400 bin ton DAP eşleniği kompoze gübre üretim kapasitesiyle Türkiye’nin gübre ihtiyacında önemli bir rol üstleniyor. Entegre üretim altyapısı ve yerli ara mamul üretim kabiliyeti ile küresel tedarik zincirindeki dalgalanmalara karşı yerli üretimin önemini vurgulayan şirket, Türk çiftçisinin gübreye erişimini ve tarımsal üretimin devamlılığını destekliyor.

Eti Gübre Satış ve Pazarlama Direktörü Kürşat Akın fuarın önemine değinerek şunları söyledi: "Tarımın geleceği; üretim verimliliğinin yanı sıra kaynakların ne ölçüde etkin ve sürdürülebilir kullanıldığıyla da şekilleniyor. Tesislerimizin bakır üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kaynakları gübre üretimine kazandırarak sanayi ile tarım arasında birbirini besleyen bir üretim modeli oluşturuyoruz. Mardin ve Samsun’daki entegre tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz üretim ve ara mamullerdeki yerli üretim kabiliyetimizle ülkemizin gübre arz güvenliğine katkı sunuyoruz. Bu yaklaşımımızla kaynakları ekonomiye yeniden kazandırırken Türk tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu üretim gücünü destekliyoruz. Growtech gibi uluslararası platformlar, sektör temsilcileriyle bir araya gelmek, bu katkıyı paylaşmak ve tarımın geleceğine yönelik ihtiyaçları birlikte değerlendirmek açısından büyük önem taşıyor."

Şirket ayrıca çay ve narenciye gibi farklı ürün gruplarına yönelik özel gübre çözümleriyle bitki besleme ihtiyaçlarına alternatifler sunuyor. Bu ürün gamı, tarımsal üretimde verimliliği artırmayı ve üreticilerin çeşitlenen ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlıyor. Growtech sahnesindeki varlığı, Eti Gübre’nin döngüsel üretim ve yerli kapasite vurgusunu sektörle paylaşma fırsatı sağladı.

CENGİZ HOLDİNG GRUP ŞİRKETLERİNDEN ETİ BAKIR’IN GÜBRE MARKASI ETİ GÜBRE, 24-27 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA ANFAŞ FUAR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN GROWTECH ANTALYA ULUSLARARASI TARIM FUARI’NDA YERİNİ ALDI.