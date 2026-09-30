Sanayi için temiz enerji: Kuzey Ren-Vestfalya ile stratejik yatırım vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kuzey Ren‑Vestfalya arasındaki ekonomik ilişkilerin enerji işbirliği üzerinden daha da derinleştirileceğini belirtti. Konuya ilişkin açıklama, Türkiye - Kuzey Ren‑Vestfalya Yuvarlak Masa Toplantısı çerçevesinde gerçekleşen görüşmelerin ardından geldi.

Görüşmenin çerçevesi:

Bakan Bolat, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin İstanbul'da yapıldığını ve toplantıda Kuzey Ren‑Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile bir araya gelindiğini bildirdi. Toplantının başlıca gündem maddeleri arasında bölgesel krizlerin enerji fiyatlarına etkileri, doğal gaz ve petrol arz güvenliği ile enerji altyapı yatırımları için gerekli finansman ihtiyaçları yer aldı.

Yatırımların hedefleri:

Bayraktar, iki taraf arasındaki güçlü ticaret hacmine dikkat çekerek bu ilişkileri sürdürülebilir yatırımlarla destekleme kararlılığını vurguladı. Açıklamada, sanayinin temiz enerji talebini karşılayacak projelerle dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiği belirtildi. Ayrıca toplantıda, mevcut 11,2 milyar avro tutarındaki ticaret hacminin enerji dönüşümü ve ortak projelerle daha ileri taşınması amaçlandığı ifade edildi.

Bayraktar, karşılıklı güvene dayanan diyalogun, bölgesel enerji arz güvenliğini sağlamaya ve hem ticaret hacmini hem de stratejik ortaklıkları güçlendirmeye yönelik adımlarla sürdürüleceğini söyledi. Görüşmeler, iki tarafın finansman, teknoloji transferi ve temiz enerji yatırımlarında işbirliğini genişletme niyetini ortaya koydu.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR VE KUZEY REN-VESTFALYA EYALETİ BAŞBAKANI HENDRİK WÜST, TÜRKİYE - KUZEY REN-VESTFALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISINA KATILDI