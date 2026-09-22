Sanayi koridoru hamlesiyle Samsun'un inovasyon altyapısı güçlendiriliyor

Samsun Teknoport kuruluş süreci değerlendirildi

Toplantı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı; gündemde Samsun Teknoport Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kuruluş adımları vardı. Çalışmalar, bölgedeki inovasyon ekosistemini güçlendirmeye odaklanan Samsun-Mersin Sanayi Koridoru kapsamında yürütülüyor.

gündemdeki başlıca hedefler:

Toplantıda, kentte teknoloji, girişimcilik ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesine yönelik somut adımlar ve koordinasyon mekanizmaları ele alındı. Kuruluş sürecinin hızlandırılması, altyapı ihtiyacı ile paydaşlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi üzerine görüşmeler yapıldı.

katılımcılar ve katkıları:

Toplantıya Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, Valilik Özel Kalem Müdürü Köknal Karabiber ve OKA Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu katıldı. Katılımcıların görevleri ve bölgenin ihtiyaçları çerçevesinde atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantı sonucunda alınan kararların uygulanması ve sürecin izlenmesi için ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sürdürülmesi planlanıyor.

SAMSUN TEKNOPORT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ’NİN KURULUŞ ÇALIŞMALARININ ELE ALINDIĞI TOPLANTI, SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.