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Sanayi Mahallesi'nde kavşakta çarpışma: otomobildeki dört kişi yaralandı

Isparta Sanayi Mahallesi kavşağında otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu otomobildeki dört kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:27

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sanayi Mahallesi'nde kavşakta çarpışma: otomobildeki dört kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Isparta'nın Sanayi Mahallesi'nde, 105. Cadde ile 148. Cadde'nin kesiştiği kavşakta otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazaya, N.Ü. yönetimindeki 58 TV 920 plakalı Tofaş marka otomobil ile D.E. idaresindeki 20 AIY 569 plakalı yolcu minibüsünün karıştığı bildirildi.

Ekip müdahalesi ve yaralıların durumu:

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan dört kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Minibüste bulunan yolcuların kazayı yara almadan atlattığı kaydedildi.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

ISPARTA&#039;DA OTOMOBİL İLE YOLCU MİNİBÜSÜNÜN KAVŞAKTA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.

ISPARTA'DA OTOMOBİL İLE YOLCU MİNİBÜSÜNÜN KAVŞAKTA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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