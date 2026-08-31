Sanayi odasından uyarı: büyümenin temeli üretim, teknoloji ve ihracata dayanmalı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 2026 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendirerek ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğinin üretim, yatırım, teknoloji ve ihracat ekseninde güçlendirilmesine vurgu yaptı. Ardıç, küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve dezenflasyon sürecinin finansman koşullarını sıkılaştırmasına rağmen açıklanan büyüme rakamlarının önem taşıdığını belirtti.

Büyüme performansı ve sektörlerin durumu:

Ardıç, yılın ikinci çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin geçen yılın aynı dönemine göre %2,3, bir önceki çeyreğe göre ise %1,1 olduğunu hatırlattı. Geçen yılın ikinci çeyreğindeki %4,7 büyüme ile karşılaştırıldığında yıllık bazda belirgin bir yavaşlama olduğu vurgulandı. Buna karşın çeyreklik büyümenin, ilk çeyrekteki %0,3 seviyesinden %1,1'e yükselmesinin dönemsel bir ivmelenmeye işaret ettiği kaydedildi.

Sanayi cephesinde de karışık sinyaller görüldüğünü aktaran Ardıç, yılın ilk çeyreğinde sanayinin %0,8 daraldığını, ikinci çeyrekte ise %2,4 büyüyerek yeniden pozitif alana geçtiğini belirtti. Ancak geçen yılın aynı döneminde sanayi büyümesinin %6'nın üzerinde olduğuna dikkat çekerek, mevcut %2,4 artışın toparlanma sinyali olmakla birlikte güçlü ve kalıcı bir sanayi ivmesi için yeterli olmadığı uyarısını yaptı. İnşaat sektörünün %1,9, kamu nihai tüketiminin ise %1,8 azaldığı ortamda sanayideki pozitif hareketin üretim ekonomisi açısından kritik olduğu vurgulandı.

Yatırım, dış talep ve politika öncelikleri:

Yatırımlardaki ivme kaybının önemli bir risk olduğuna işaret eden Ardıç, gayrisafi sabit sermaye oluşumundaki büyümenin 2025 birinci çeyreğinde %8,8, 2026 birinci çeyreğinde %3 iken ikinci çeyrekte %0,6'ya gerilediğini hatırlattı. Ardıç, bu gerilemenin sanayinin gelecekteki rekabet gücü, verimlilik ve ihracat kapasitesi açısından uyarı niteliğinde olduğunu belirtti.

İhracattaki toparlanmaya de dikkat çeken Ardıç, ilk çeyrekte ihracattaki daralmanın %12,7 iken ikinci çeyrekte bunun %3,4'e gerilediğini, ithalattaki daralmanın ise ilk çeyrekte %2 iken ikinci çeyrekte %6,4'e çıktığını ve bunun net dış talep kompozisyonu açısından olumlu bir görüntü oluşturduğunu ifade etti.

Ardıç sonuç bölümünde, gelecek dönemin önceliğinin dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürülmesi, üretim ve yatırım kapasitesinin korunması ve güçlendirilmesi olması gerektiğini vurguladı. Fiyat istikrarının sürdürülebilir büyümenin temel şartı olduğunu, ancak bunun etkin sanayi politikası, yatırım ortamının iyileştirilmesi, uygun finansmana erişim, teknolojik dönüşüm, verimlilik artışı ve ihracat politikalarıyla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Son olarak, büyümenin üretim, yatırım, teknoloji ve ihracat ekseninde daha güçlü ve sürdürülebilir bir zemine oturtulmasının temel hedef olması gerektiğini ifade etti.

ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) BAŞKANI SEYİT ARDIÇ