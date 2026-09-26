Sanayi sitesi yolunda tek araçlı kaza: Erciş'te sürücü ağır yaralandı

Sanayi sitesi yolunda tek araçlı kaza

Van'ın Erciş ilçesi Yeni Sanayi Sitesi civarında meydana gelen kazada, 38 AH 384 plakalı otomobilin sürücüsü S.U. direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve aracın takla atması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Kaza gelişimi:

Edinilen bilgilere göre kaza, Erciş Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında gerçekleşti. Sürücünün kontrolü nasıl kaybettiği henüz belirlenemedi; olay yerindeki araç zarar gördü ve çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı S.U., Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. İlk müdahalenin ardından sağlık durumu ağır olduğu için S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma:

Kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı; olay yerinde delil çalışması ve görgü tanıklarının ifadeleri alınmaya devam ediyor.

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