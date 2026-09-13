Dolar 48,6178 +0,13%
Euro 56,0972 -0,40%
Bist 14.307,35 -1,11%
Altın Gram 6.750,07 -2,05%
EUR/USD 1,1535 -0,57%
Brent Petrol 109,18 +4,37%
--°

Sanayi sitesinde dükkan yangını otomobili kullanılamaz hale getirdi

Kartepe İstasyon Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde çıkan yangın, bitişikteki otomobile sıçradı; itfaiye söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 22:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sanayi sitesinde dükkan yangını otomobili kullanılamaz hale getirdi

Sanayi sitesinde dükkan yangını otomobili kullanılamaz hale getirdi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Sanayi Sitesi’nde saat 21.00 sıralarında bir dükkanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, dükkanın hemen yanındaki otomobile sıçradı ve araç alevlere teslim oldu.

Müdahale ve zarar tespiti:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi ve dükkanda da hasar meydana geldi.

Görüntüler ve soruşturma:

Dükkan ile otomobilin yandığı anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz bilinmeyen nedenle olduğu belirtilirken, olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; soruşturmanın tamamlanmasıyla yangının nedeni ve hasarın boyutu netleşecek.

KOCAELİ&#039;NİN KARTEPE İLÇESİNDE BİR DÜKKANDA ÇIKAN YANGIN, YANINDA BULUNAN OTOMOBİLE SIÇRADI....

KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNDE BİR DÜKKANDA ÇIKAN YANGIN, YANINDA BULUNAN OTOMOBİLE SIÇRADI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kırıkkale'de 56 milyon liralık hesap trafiğiyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk...
images

Manavgat'ta çadır ve Türk bayrağı altına saklanan uyuşturucu jandarmanın dikkati...
images

Sinop'ta sinir krizi evde cam kırılmasına ve el yaralanmasına yol açtı
images

Karacabey'de çarpmayla yola savruldular: motosikletteki iki kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manavgat'ta çadır ve Türk bayrağı altına saklanan uyuşturucu jandarmanın dikkatinden kaçmadı

kırıkkale'de 56 milyon liralık hesap trafiğiyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk edildi

Törende türkü söyleyen Erdoğan

Sinop'ta sinir krizi evde cam kırılmasına ve el yaralanmasına yol açtı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi