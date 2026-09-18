Sanayi sitesinde keşif: araç altından çıkan iki yavru kedi annesine geri götürüldü

olay nasıl gelişti:

Mezitli ilçesine bağlı Davultepe Mahallesi'ne tatile gelen bir çift, park ettikleri sırada araçlarının altından gelen miyav sesi fark etti. Çift, elektrikli olduğu öğrenilen araçlarıyla Erdemli Sanayi Sitesi'ne gelerek durumu motor ustası Erhan Yön'e anlattı. Telefonla yapılan tespit sonucunda sesin araç altından geldiği belirlendi ve aracın ön kısmının alt tarafı kontrollü şekilde açıldı.

kurtarma ve sonrası:

Açılan aradan çıkarılan iki yavru kedi çok küçük olup belirgin bir yaralanma belirtisi göstermedi. Yavrular ilk etapta araç sahibine teslim edildi; çiftin daha sonra yavruları annesinin bulunduğu Davultepe Mahallesi'ne götürerek bir araya getirdiği öğrenildi. Olayı görenler, yavruların tatlılığı karşısında etkilendi.

Yaşananlar, küçük bir dikkatin can kurtarabileceğini hatırlattı ve sanayi gibi alanlarda park ederken aracın altının kontrol edilmesinin önemini gösterdi.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE SANAYİYE GELEN BİR OTOMOBİLİN ALTINDAN 2 YAVRU KEDİ ÇIKARILDI.