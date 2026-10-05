Sanayi sitesindeki kaynak kıvılcımı motosikleti küle çevirdi

Sanayi sitesinde kaynak kıvılcımı motosikleti yaktı

Bingöl'ün Simani Mahallesindeki Sanayi Sitesi'nde kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcım yangına dönüştü. Olay sırasında alevler kısa sürede büyüyerek motosikleti sardı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, bir motosiklette yürütülen kaynak çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler hızla yayıldı ve çevredeki müdahaleye rağmen motosiklet alevlerin etkisiyle tahrip oldu.

Hasar ve soruşturma:

Yangında motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili yetkililer tarafından başlatılan inceleme devam ediyor; yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BİNGÖL’DE KAYNAK YAPILIRKEN ALEV ALAN MOTOSİKLET KULLANILAMAZ HALE GELDİ