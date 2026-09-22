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Sanayide erkek egemenliğini kıran 20 yaşındaki oto boya ustası Balıkesir'den Türkiye'ye uzandı

Balıkesir'de 3,5 yıldır babasının yanında oto boya yapan 20 yaşındaki Nisanur Eser, kentin ilk kadın oto boya ustası ve Türkiye'nin yılın kalfası oldu.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:33

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sanayide erkek egemenliğini kıran 20 yaşındaki oto boya ustası Balıkesir'den Türkiye'ye uzandı

Balıkesir'de ilk kadın oto boya ustası:

Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi'nde 3,5 yıldır babasının yanında çalışan 20 yaşındaki Nisanur Eser, otomobillere olan ilgisini mesleğe dönüştürüp kentin ilk kadın oto boya ustası oldu. Genç usta, saha deneyimini mesleki eğitimle birleştirerek hem yerelde hem de ulusal düzeyde ödül aldı.

Mesleki eğitim ve ödüller:

Eser, iki yıl süreyle İbrahim Bodur Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gördü ve kalfalık ile ustalık belgelerini aldı. Önce Balıkesir'de "yılın kalfası" seçilen Eser, başarısını 39. Ahilik Haftası programında Kırşehir'de sürdürdü. Programda Eser'e Türkiye çapında Yılın Kalfası ödülü takdim edildi; ödülü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş verdi.

Günlük çalışma ve hedefleri:

Her sabah babası ve kardeşiyle iş yerine gelen Eser, müşterilerin araçlarında çelik rötuş, taş izi onarımı, boya koruma ve seramik kaplama uygulamaları yapıyor. Babasının geçmiş boya tecrübesi sayesinde küçük çaplı boyama işleri de atölyede gerçekleştiriliyor. Araçlar geldikten sonra öncelikle hasar tespiti yapılıyor ve müşterilere yapılacak işlemler ayrıntılı biçimde açıklanıyor.

Nisanur Eser mesleğini severek yaptığına vurgu yapıyor ve kadınların sanayide daha fazla yer alması gerektiğini söylüyor. İleride kaplama işine (PPF uygulamaları) yoğunlaşmayı planlayan Eser, bu amaçla İstanbul'da kurslara katılıyor. Mesleği kadınlara önermesinin gerekçesini de titizlik ve dikkat olarak açıklıyor.

Oda desteği ve aile gururu:

Balıkesir Umum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (BUMESO) Başkanı Ahmet İşgören, kadınların esnaf ve sanatkar olarak desteklenmesi konusunda hazır olduklarını belirterek Eser'i tebrik etti. Eser'in babası Özkan Eser de kızının hem Balıkesir'de hem de Türkiye genelinde elde ettiği başarıdan gurur duyduğunu ifade etti. Özkan Eser, ailenin iş yerinin çelik rötuş uygulamalarına erken yıllarda başladığını ve kızının bu alanda kentin ilk kadın ustası olduğunu söyledi.

Nisanur Eser'in hikayesi, mesleki eğitimin ve saha deneyiminin birleştiğinde genç bir kadının geleneksel olarak erkek ağırlıklı bir sektörde nasıl öne çıkabileceğini gösteriyor. Hem yerel müşteri güvenini kazanması hem de ulusal ödülle tescillenmesi, sektörde kadın katılımına dair somut bir örnek oluşturuyor.

BALIKESİR’DE 3,5 YILDIR BABASININ YANINDA OTO BOYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN NİSANUR ESER, KENTİN İLK...

BALIKESİR’DE 3,5 YILDIR BABASININ YANINDA OTO BOYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN NİSANUR ESER, KENTİN İLK KADIN OTO BOYA USTASI OLDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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