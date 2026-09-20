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Sanayide TÜBİTAK çağrısı ile yeşil dönüşüme destek

TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm 2026 2. çağrısının başvuruları açıldı; Bakan Kacır, Dünya Bankası ile yürütülen projeyle desteklerin süreceğini söyledi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Sanayide TÜBİTAK çağrısı ile yeşil dönüşüme destek

çağrı açıldı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında, TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm 2026 Yılı 2. Çağrısı başvurularının açıldığını duyurdu.

Bakan Kacır, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda sanayi sektörüne yönelik desteklerin devam edeceğini vurguladı.

bakanın paylaşımı:

Kacır sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı: "Dünya Bankası iş birliği ile yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile sanayimizin yeşil dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bu kapsamda TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm 2026 Yılı 2. Çağrısını başvurulara açtık. Kaynaklarını verimli kullanan ve yüksek katma değer üreten bir sanayi için desteklerimiz devam edecek"

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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