OSB yıldızları töreninde yeşil dönüşüm ve finansman açıklamaları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSBÜK tarafından düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması ödül töreninde Türkiye sanayisinin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracak çok sayıda finansman ve destek tedbirini açıkladı. Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen üç proje kapsamında sanayicilere, KOBİ’lere ve yeşil teknoloji girişimlerine 1 milyar doların üzerinde finansman sağlandığını belirten Kacır, yeni kaynak ve programlarla dönüşümü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

OSB'lerin büyümesi ve kapasite artışı:

Kacır, 2002’den bu yana organize sanayi bölgesi (OSB) sayısını 191’den 374’e, toplam alanı ise 48 bin hektardan 135 bin hektara çıkardıklarını söyledi. OSB’lerdeki fabrika sayısının 11 binden 61 bin 500’e, çalışan sayısının ise 415 binden 2,7 milyona yükseldiğini aktaran Bakan, bu 24 yıllık dönemde bölgelere 117 milyar liralık kaynak sağlandığını ifade etti.

OSB’lerde bugün 603 Ar-Ge merkezi, 134 tasarım merkezi ve 25 teknopark faaliyet gösteriyor. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi kapsamında yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünler ile kritik hammaddelere yönelik 532 milyar liralık destek verilen 85 proje desteklendi; diğer yatırım projeleri içinse bugüne kadar 114 milyar liralık 122 proje programa dahil edildi. Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında ise cari dengeye yaklaşık 11,5 milyar dolar katkı sağlaması beklenen 213 yatırım projesi destek aldı.

Yeşil ve dijital dönüşüm için finansman ve destek paketleri:

Bakan Kacır, yeşil dönüşüm projelerine yönelik olarak KOSGEB üzerinden başlatılan desteklerin ayrıntılarını paylaştı. Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Teklif Çağrısı kapsamında imalat sektöründeki KOBİ’ler başvurabilecek; enerji, su ve ham madde verimliliği, atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi alanındaki projelere 7 milyon liraya kadar, ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere 36 ay vadeli faizsiz destek verileceği açıklandı.

Ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan sağlanan 300 milyon avro kaynağın KOSGEB eliyle KOBİ’lerin dijital dönüşüm projelerine yönlendirileceği, İslam Kalkınma Bankası ile imzalanan 250 milyon dolarlık Sürdürülebilir Organize Sanayi Bölgeleri Projesi finansman anlaşmasının OSB’lerin çevre altyapısı, su ve enerji verimliliği için kullanılacağı belirtildi. Dünya Bankası ile yürütülen 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi', 'Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi' ve 'Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi' aracılığıyla sağlanan desteğin 1 milyar doları aştığı kaydedildi.

Bunun yanında Kacır, bu hafta KOSGEB bünyesinde KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelik 3 milyar liralık yeni bir finansman paketinin devreye alındığını açıkladı. Bakanlığın kurduğu uluslararası platform aracılığıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Uluslararası Finans Kurumu ortaklığında 'Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu' oluşturulmuştu.

Dünya Bankası destekli 485 milyon dolar bütçeli Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesinin resmi açılışıyla dönüşüm merkezi statüsü kazanan işletmeler uzun vadeli finansmanla buluşturulacak; proje kapsamında 400 firmanın yatırıma hazır dönüşüm projeleri geliştirmesi ve 280 işletmenin yeşil-dijital yatırımlarına finansman sağlanması hedefleniyor. Bakanlık, Ziraat Bankası ve Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle COP31'de hayata geçirilen yeni mekanizma ile OSB’lerin ve bu bölgelerdeki işletmelerin yeşil dönüşüm yatırımlarını 120 aya varan vadeyle finanse etmeyi amaçlıyor.

Programlar arasında tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelere çalışan başına verilen desteğin bu yıl 3 bin 500 liraya çıkarıldığı; İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı kapsamında 150 milyar liralık kefalet desteğiyle 250 milyar lira finansman sağlandığı belirtildi. İstihdamını koruyan firmaların finansman maliyetine ilişkin uygulamada, yıllık 37 puanlık maliyet içinde 12 puanın Bakanlık tarafından karşılandığı aktarıldı.

OSBÜK verileri ve tören kapanışı:

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ise konuşmasında OSB sayısının toplamda 420’ye ulaştığını (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı 374, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 46) ve OSB’lerdeki fabrika sayısının 69 bine yükseldiğini belirtti. Toplam istihdamın 2 milyon 700 bini aştığını, yenilenebilir enerji kurulu gücünün son 5 yılda 3 bin 668 MW’tan 5 bin 453 MW’a çıktığını ve atık su arıtma kapasitesinin günlük 1 milyon 650 bin metreküpe ulaştığını söyledi. Kütükcü ayrıca araştırmaya katılan firmaların 2025 cirolarının bir önceki yıla göre yüzde 27,17 artışla 2,1 trilyon lirayı aştığını ve Ar-Ge harcamalarının yüzde 37,72 artışla 15 milyar liraya çıkarak rekor kırdığını paylaştı.

Törenin sonunda Bakan Kacır ve Kütükcü tarafından 12 kategorideki 71 firma ile 10 organize sanayi bölgesine toplam 120 plaket takdim edildi. Açılış konuşmaları, verilen ödüller ve toplu fotoğrafla tören sona erdi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR TÖRENDE KONUŞMA YAPTI