Sanayinin bankacılık erişimi genişliyor: Diyarbakır OSB'ye VakıfBank şubesi

VakıfBank şubesi faaliyete geçti:

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (Diyarbakır OSB) bankacılık hizmetlerine erişim genişliyor. VakıfBank tarafından açılan yeni şube, OSB sınırları içinde hizmet vermeye başladı. Açılışın ardından bölge yönetimi ile banka yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, şubenin OSB'de faaliyet gösteren firmalar ve sanayiciler için operasyonel kolaylık sağlayacağı vurgulandı.

Görüşmeler ve ziyaretler:

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan tarafından yürütülen görüşmeler sonucunda bankacılık hizmetleri gündeme geldi. VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, 27 Ağustos 2026'da Diyarbakır'da düzenlenen İş Dünyası Finans Buluşması'nda OSB'de şube açılacağını duyurmuş ve bu taahhüt kısa süre içinde hayata geçirildi. Şubenin hizmete başlamasının ardından Mustafa Fidan ile Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Ömer Odabaşı, şubeyi ziyaret ederek yetkililere hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziraat Bankası süreci ve beklentiler:

OSB yönetimi, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ile yapılan görüşmelerde de şube açılması için gerekli çalışmaların başlatılacağını bildirdi. Ziraat Bankası şubesinin ne zaman hizmete gireceğiyle ilgili süreç devam ediyor. Yönetim Kurulu, her iki şubenin faaliyete geçmesiyle birlikte OSB'deki firmaların bankacılık işlemlerini bölge içinde gerçekleştirebilmesinin ve finansal erişimin kolaylaşmasının beklendiğini açıkladı.

DİYARBAKIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE VAKIFBANK ŞUBESİ HİZMET VERMEYE BAŞLADI. ZİRAAT BANKASI ŞUBESİNİN AÇILMASI İÇİN DE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR.