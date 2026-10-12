Dolar 49,3409 -0,04%
Euro 55,1843 +0,24%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.650,91 +0,05%
EUR/USD 1,1178 +0,16%
Brent Petrol 105,41 -1,16%
--°

Sanayinin bankacılık erişimi genişliyor: Diyarbakır OSB'ye VakıfBank şubesi

VakıfBank şubesi Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmete başladı; Ziraat Bankası şubesi için görüşmeler ve hazırlıklar sürüyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sanayinin bankacılık erişimi genişliyor: Diyarbakır OSB'ye VakıfBank şubesi

VakıfBank şubesi faaliyete geçti:

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (Diyarbakır OSB) bankacılık hizmetlerine erişim genişliyor. VakıfBank tarafından açılan yeni şube, OSB sınırları içinde hizmet vermeye başladı. Açılışın ardından bölge yönetimi ile banka yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, şubenin OSB'de faaliyet gösteren firmalar ve sanayiciler için operasyonel kolaylık sağlayacağı vurgulandı.

Görüşmeler ve ziyaretler:

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan tarafından yürütülen görüşmeler sonucunda bankacılık hizmetleri gündeme geldi. VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, 27 Ağustos 2026'da Diyarbakır'da düzenlenen İş Dünyası Finans Buluşması'nda OSB'de şube açılacağını duyurmuş ve bu taahhüt kısa süre içinde hayata geçirildi. Şubenin hizmete başlamasının ardından Mustafa Fidan ile Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Ömer Odabaşı, şubeyi ziyaret ederek yetkililere hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziraat Bankası süreci ve beklentiler:

OSB yönetimi, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ile yapılan görüşmelerde de şube açılması için gerekli çalışmaların başlatılacağını bildirdi. Ziraat Bankası şubesinin ne zaman hizmete gireceğiyle ilgili süreç devam ediyor. Yönetim Kurulu, her iki şubenin faaliyete geçmesiyle birlikte OSB'deki firmaların bankacılık işlemlerini bölge içinde gerçekleştirebilmesinin ve finansal erişimin kolaylaşmasının beklendiğini açıkladı.

DİYARBAKIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE VAKIFBANK ŞUBESİ HİZMET VERMEYE BAŞLADI. ZİRAAT BANKASI...

DİYARBAKIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE VAKIFBANK ŞUBESİ HİZMET VERMEYE BAŞLADI. ZİRAAT BANKASI ŞUBESİNİN AÇILMASI İÇİN DE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop'ta hükümlüler kamu hizmetinde: topluma kazandırma projesi yaygınlaşıyor
images

İngiltere yeni büyükelçisiyle Muğla turizmini konuştu
images

Besni'de aniden bastıran sağanak caddeleri sele dönüştürdü
images

Çorum'un gastronomi ve sanayi hedefinde Filipinler büyükelçisi buluşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası