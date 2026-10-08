Sanayinin insan kaynağına buluşma noktası: Denizli OSB'de toplu iş görüşmesi

Denizli OSB'de toplu iş görüşmesi düzenlendi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Toplu İş Görüşmesi Etkinliği", DOSTEM Mehmet Abdülkadir Uslu Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte 50 Bölge firması stant açarak iş arayan vatandaşlarla doğrudan görüşme imkânı buldu.

etkinlik kapsamı ve katılımcılar:

Açılışa Denizli Vali Yardımcısı Murat Güven, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Başkan Vekili Ali Fuat Özel, Bölge Müdürü Ahmet Taş, İŞKUR İl Müdürü Çağrı Çeliktaş, sanayiciler, firma temsilcileri ve çok sayıda iş arayan vatandaş katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından heyet, stantları tek tek gezerek firmalarla ve adaylarla sohbet etti.

kurum değerlendirmeleri ve hedefler:

Murat Güven etkinlikte yaptığı konuşmada, Denizli'nin üretim altyapısının sürdürülebilir gelişiminde insan kaynağının kritik rol oynadığını vurguladı ve organizasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür etti. Selim Yaymanoğlu ise etkinliğin firmaların ihtiyaç duyduğu iş gücüne erişimini hızlandırdığını belirterek, "istihdam ve üretim arasında güçlü bir bağ kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaymanoğlu, güçlü ve sürdürülebilir sanayi yapısının nitelikli insan kaynağıyla mümkün olduğunu kaydetti ve DOSTEM Mehmet Abdülkadir Uslu Mesleki Eğitim Merkezi'nin mesleki becerilerin geliştirilmesi ile çalışma hayatına geçişte önemli bir imkân sunduğunu dile getirdi. Etkinliğe katılan firmalara ve adaylara teşekkür ederek, Denizli OSB'nin sanayicilerin insan kaynağı ihtiyaçlarını yakından takip etmeye devam edeceğini bildirdi.

İŞKUR İl Müdürü Çağrı Çeliktaş ise iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun faaliyetleri sürdürmeye ve işverenlerle iş arayanları bir araya getiren organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Etkinlik, bölgede istihdamın artmasına ve firmaların nitelikli iş gücüne daha hızlı ulaşmasına katkı sağlamayı amaçladı.

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE, BÖLGEDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK VE İŞ ARAYAN VATANDAŞLARI AÇIK İŞ POZİSYONLARIYLA BULUŞTURMAK AMACIYLA "TOPLU İŞ GÖRÜŞMESİ ETKİNLİĞİ" DÜZENLENDİ.