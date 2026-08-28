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Sanayinin nefes almasını hedefleyen 250 milyar liralık finansman paketine ASO desteği

ASO Başkanı Seyit Ardıç, 250 milyar lira büyüklüğündeki İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı'nın üretimi ve istihdamı koruyacak, zamanında atılmış bir adım olduğunu belirtti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sanayinin nefes almasını hedefleyen 250 milyar liralık finansman paketine ASO desteği

Sanayinin nefes almasını hedefleyen 250 milyar liralık finansman paketine ASO desteği

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan İmalat Sanayi Finansman Desteği Programını değerlendirdi. Ardıç, programın sanayicilerin finansman yükünü hafifleteceğini ve üretim ile istihdamın korunmasında önemli rol oynayacağını söyledi.

programun sağladığı doğrudan imkanlar:

ASO Başkanı, paketin toplam büyüklüğünü 250 milyar lira olarak hatırlatarak, bu kaynağın özellikle KOBİ'ler ve sanayi işletmeleri açısından önemli bir destek oluşturacağını vurguladı. Program kapsamında sunulan altı aya kadar anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkânları, işletmelerin kısa vadeli nakit akışı sorunlarını hafifletecek unsurlar olarak öne çıkıyor.

Ardıç, ayrıca istihdamı koruyan işletmeler için finansman maliyetinin 12 puanlık bölümünün Bakanlık tarafından karşılanmasının, hem sanayicinin mali yükünü azaltacağını hem de çalışma hayatına olumlu katkı yapacağını belirtti. Paket içindeki kefalet desteğinin de finansmana erişimi kolaylaştırarak programın etkinliğini artıracağına dikkat çekti.

sanayinin ihtiyaçlarına yanıt veren bir paket:

Ardıç, sanayinin yüksek finansman maliyetleri, daralan talep ve artan girdi maliyetlerinin baskısı altında bulunduğu bir dönemden geçtiğini hatırlattı. Bu koşullarda reel sektörün uygun şartlarda finansa erişiminin sağlanmasının üretimi ve istihdamı korumak için hayati önemde olduğunu ifade etti.

ASO Başkanı, programın sahadaki ihtiyaçları gözeten, üretim ile istihdamı birlikte destekleyen bir yaklaşım taşıdığını belirterek, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır olmak üzere emeği geçenlere sanayiciler adına teşekkür etti.

Ardıç son olarak, programın hızlı ve etkin biçimde uygulanmasının önemine vurgu yaparak, bu desteğin işletmelere güçlü bir katkı sağlayacağına inandıklarını ve uygulamanın sanayiye ve ülkeye hayırlı olmasını dilediklerini söyledi.

ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) BAŞKANI SEYİT ARDIÇ

ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) BAŞKANI SEYİT ARDIÇ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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