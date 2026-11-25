Toplantı ve öncelikli değerlendirme:

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ASO Oda Meclisi ile 2’inci ve 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Müşterek toplantısında gündemin ana eksenini üretimin, yatırımın ve istihdamın korunmasına dair politika ihtiyacı olarak açıkladı. Ardıç, enflasyonla mücadeleyi sürdürürken sanayinin üretim kapasitesi ve nitelikli iş gücünü zayıflatacak adımların geciktirilemeyeceğini vurguladı.

Sanayide kalıcı riskler ve küresel eğilimler:

Ardıç, sanayinin karşılaştığı en büyük tehlikenin dönemsel daralmalar olmadığını; asıl tehdidin teknolojik yetkinlik, üretim kapasitesi, nitelikli insan kaynağı ve bunun sonucu olarak rekabet gücü ile pazar payında kalıcı aşınma olduğunu söyledi. Küresel ekonomik dönüşümün, jeopolitik gerilimler, korumacı ticaret önlemleri, yüksek finansman maliyetleri ve enerji güvenliği gibi unsurlarla hızlandığını belirterek uluslararası kuruluşların verilerine dayanan değerlendirmeler paylaştı.

Ardıç, IMF’nin küresel büyüme tahminlerine dikkat çekerek bu yıl için yüzde 3,1, gelecek yıl için yüzde 3,4 öngörüldüğünü; küresel enflasyonun ise yüzde 4,7’den yüzde 4,1’e gerileyeceğinin tahmin edildiğini aktardı. Dünya Ticaret Örgütü tahminlerine göre mal ticaretinin bu yıl yüzde 3,9, gelecek yıl ise yüzde 4,1 artmasının beklendiğini hatırlattı. Bu göstergeler, büyümenin sürdüğünü ancak yapısal risklerin önemini koruduğunu gösteriyor.

Teknoloji ve kamu desteklerinin önemi:

Yapay zekanın küresel mal ihracatındaki payına ilişkin verileri paylaşan Ardıç, yılın ilk yarısında değer bazlı artışın yüzde 47’sinin yapay zekâyla ilişkili ürünlerden geldiğini söyledi. Ayrıca bu ürünlerin dünya mal ticaretindeki payının 2023’te yüzde 8 iken 2026’da yüzde 16’ya çıkacağının öngörüldüğünü hatırlattı. Goldman Sachs’ın ABD’de beş büyük teknoloji şirketinin sermaye harcamalarının bu yıl yaklaşık 800 milyar dolar seviyesine ulaşacağı tahminine işaret eden Ardıç, bu kaynakların önemli bir kısmının yapay zekâ altyapısına yönlendiğini belirtti.

Bu çerçevede Ardıç, kazananların en büyük veri merkezini kuranlar değil, yapay zekâyı üretimin içine, tezgâha ve kalite kontrol süreçlerine hızla entegre eden sanayi ekosistemleri olacağını vurguladı. Devletlerin stratejik sektörlere sağladığı desteklerin arttığına dikkat çekerek OECD verilerini aktardı: 15 stratejik sanayi sektöründe kamu sübvansiyonlarının 2024’te 108 milyar dolara ulaştığını söyledi. Ardıç, yarı iletkenler, güneş enerjisi ekipmanları, çelik ve alüminyum gibi alanlarda kamu desteklerinin öne çıktığını belirtti ve bunun sanayi politikasının artık ulusal düzeyde daha belirleyici olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Avrupa ile ortak üretim ve endişeler:

Ardıç, Avrupa Malı yaklaşımını yakından takip ettiklerini ve Türkiye’nin kapsam dışında bırakılmasına yol açabilecek düzenlemelere dikkat ettiklerini söyledi. Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanan hibrit otomobil ithalatına yönelik geçici kota kararının kaygıları artırdığını belirtti. Türkiye’nin 30 yıllık Gümrük Birliği ortaklığı sürecinde otomotiv ve makine üretim zincirinde güçlü bir rol oynadığını, Türkiye’den ithalatı kısıtlayan uygulamaların karşılıklı maliyetleri yükseltebileceğini ifade etti.

Ardıç, Türkiye’de üretilen araçların yüzde 70’ten fazlasının Avrupalı ana üreticiler tarafından imal edildiğini; otomotiv parçası ithalatının yaklaşık yüzde 55’inin AB’den geldiğini ve karşılıklı otomotiv ticaretinin AB’de 250 binden fazla istihdamı desteklediğini vurguladı. Bu veriler ışığında Avrupa liderlerinden, kararlarında karşılıklı ekonomik çıkarları göz önünde bulundurmalarını beklediklerini söyledi.

Politika talepleri ve pratik öneriler:

Ardıç, enflasyonla mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini kabul etmekle birlikte bunun üretim, yatırım, ihracat ve istihdamı koruyacak dengeli ekonomi politikalarıyla eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini belirtti. Sanayicilerin uygun maliyetli finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını ve üretim ile istihdamı koruyan işletmelere yönelik desteklerin artırılmasını talep etti.

İhracatçılar açısından kritik olan döviz dönüşüm desteğine de dikkat çeken Ardıç, uygulama süresinin bu yıl ocak sonunda sona ereceğini, sürenin uzatılması ve yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasının beklendiğini söyledi. Bu desteğin daha öngörülebilir ve etkin hale getirilmesinin, sanayinin rekabet gücünü korumak ve döviz kazandırıcı faaliyetleri sürdürmek açısından elzem olduğuna işaret etti.

Ardıç son olarak, zaman kaybetmeden üretimi ve istihdamı koruyacak adımların atılması gerektiğini; aksi halde bugün yaşanan istihdam kayıplarının yarının daha derin üretim ve rekabet gücü kayıplarının habercisi olacağını ifade etti. Sanayinin hem küresel dönüşüme uyum sağlayacak teknoloji yatırımlarını hızlandırması hem de devlet politika ve desteklerinin bu dönüşümü dikkate alacak biçimde yeniden kurgulanması gerektiğini vurguladı.

ASO ODA MECLİSİ İLE 2'İNCİ VE 3'ÜNCÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) MÜTEŞEBBİS HEYET MÜŞTEREK TOPLANTISI, ASO MECLİS TOPLANTI SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.