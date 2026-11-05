Sanayinin yarınları için Sivas'ta doğalgaz kaynağı eğitimiyle ustalar yetişiyor

Sivas'ta doğalgaz kaynağı eğitimi başladı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) öncülüğünde, sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenen Doğalgaz Kaynağı Eğitimi, Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başladı. Programa STSO Başkanı Zeki Özdemir ve okul müdürü Recai Gülez katılarak kursiyerlerle bir araya geldi ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Uygulamalı eğitim modeli:

Eğitim, İstanbul Sanayi Odası ve Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Gedik Kaynak uzmanlığıyla yürütülüyor. Kursiyerler beş gün sürecek uygulamalı çalışmalarda atölye ortamında birebir pratik yaparak doğalgaz kaynak tekniklerini öğreniyor ve uygulama deneyimi kazanıyor.

Belge ve istihdam hedefi:

Eğitim sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olan adaylar, ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip MYK Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacak. Proje sonunda belge almaya hak kazanan nitelikli kursiyerlerin, kaynak personeline ihtiyaç duyan STSO üyesi firmalarla doğrudan buluşturulması amaçlanıyor.

STSO Başkanı Zeki Özdemir, uygulamalı eğitim imkanları sayesinde okullar ile işletmeler arasındaki iş birliğinin güçlendiğini vurguladı. Özdemir, Sivas sanayisinin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda benzer mesleki eğitim projelerinin sürdürüleceğini; gençlerin istihdama kazandırılmasının ve sanayinin rekabet gücünün artırılmasının öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO), SANAYİNİN NİTELİKLİ ELEMAN İHTİYACINI KARŞILAMAK VE MESLEKİ EĞİTİMİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA PROJELERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ.