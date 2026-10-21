Sanayiye nefes: Manisa'nın iki organize sanayi bölgesi arasındaki yol yenileniyor

Çalışmanın amacı ve kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde yer alan Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) ile Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) arasındaki eski Menemen yolunda sıcak asfalt serimine başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla, altyapı nedeniyle bozulan 2,5 kilometrelik güzergâhın kısa sürede yenilenmesi hedefleniyor. Belediye, yolun sanayi çalışanları ve kent sakinleri tarafından yoğun kullanıldığını belirterek konfor ve güvenliğin artırılmasını amaçlıyor.

İş programı ve teknik ayrıntılar:

Çalışmaların ilk etabında tren yolu geçişine kadar uzanan 800 metrelik bölümün bir–iki gün içinde tamamlanması planlanıyor. Güzergâhın kalan bölümündeki sıcak asfalt seriminin ise bir hafta içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Projeyi yöneten Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürü Mehmet Oral, yolun iki OSB arasındaki ulaşım açısından önemine vurgu yaparak, "Manisa OSB ile Muradiye OSB arasında kalan bu yol, sanayi bölgelerimiz arasındaki ulaşım açısından önemli bir güzergâh. Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan alanlarda sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. İlk etapta 800 metrelik kısmı bir iki gün içinde, yolun kalanını da en geç bir hafta içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımıza daha düzgün ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmak" dedi.

Sürücülerin deneyimi ve beklentileri:

Yolu sık kullanan depo ve servis şoförleri, asfalt çalışmasının taşıma maliyetlerine ve konfora etkisine dikkat çekti. Depo şoförü Mertcan Köprülü, yolun bozuk olmasının araç bakım maliyetlerini artırdığına işaret ederek, "Şoför olarak çalışıyorum. Bu yolun sıkıntılarından çok şikâyetçiyiz. Araçlar çok hızlı geçtiği için toz kalkıyor. Bindiğimiz araçların bakım masrafları yüksek oluyor. Sürekli bakıma gitmek zorunda kalıyoruz. Bu yol asfaltlandığı zaman yolu sık kullandığımız için bakıma daha az gitmemiz gerekecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Servis şoförü Oğuz Canlı da eski Menemen yolunu yıllardır kullandığını belirterek, "Eski Menemen Caddesi olarak geçiyor bu yol. Yıllardan beri servisçi arkadaşlarımızın ve benim de kullandığım bir yol. Çok bozuk bir yoldu. Sağ olsun Besim Başkanımız bu yollara el attı, asfaltlama çalışmaları yapılıyor" dedi. Muradiye OSB'de çalışan servis şoförü Sedat Sert ise yolun toprak olmasından kaynaklı toz problemine dikkat çekip, yapılan çalışma için teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, asfaltlama tamamlandığında hem ağır taşıt trafiğinin hem de servis ve hafif araç hareketliliğinin daha güvenli ve konforlu bir zeminde gerçekleşmesini bekliyor. Projenin kısa sürede bitirilmesiyle bölge sakinleri ve sanayi çalışanlarının günlük ulaşım maliyetlerinde ve araç bakım sıklığında gözle görülür azalma olması öngörülüyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YUNUSEMRE İLÇESİNDE MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (MOSB) İLE MURADİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (MUOSB) ARASINDAKİ ESKİ MENEMEN YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLATTI.