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Sancaktepe 3. kültür sanat festivali coşkuyla başladı

Sancaktepe 3. Kültür Sanat Festivali, ilk gününde Seyfi Yerlikaya ve Aydilge ile başladı; 4 günlük programın 30 Ağustos konuğu Ceza olacak.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 10:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Sancaktepe 3. kültür sanat festivali coşkuyla başladı

festival sarıgazi metro alanında başladı:

Sancaktepe’nin en büyük kültür sanat organizasyonu olan Sancaktepe 3. Kültür Sanat Festivali, ilk gününde yoğun katılımla sahne açtı. Sarıgazi metro alanında gerçekleşen açılış gecesinde Sancaktepeliler alanı tıklım tıklım doldurdu ve etkinlikler ilk andan itibaren coşkuya dönüştü.

ilk gece sahnede sevilen isimler:

Programın açılışını türküleriyle Seyfi Yerlikaya yaptı; samimi yorumları izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Ardından sahneye çıkan Aydilge ise enerjik performansı ve geniş repertuarıyla dinleyicileri coşturdu. İlk gece, farklı kuşaklardan katılımcıların aynı alanda kültür ve sanatla buluştuğu anlara sahne oldu.

Açılışta bir konuşma yapan Başkan Alper Yeğin, festivalin boyunca Türkiye’nin önde gelen ses sanatçılarının Sancaktepeli vatandaşlarla buluşacağını vurguladı ve katılıma teşekkür etti. Yeğin’in sözleri şu şekilde kayda geçti: "Festivalimize renk katan değerli sanatçılarımıza ve ilk günden alanı doldurarak bu heyecana ortak olan kıymetli Sancaktepeli komşularımıza yürekten teşekkür ediyorum".

30 Ağustos programı ve davet:

Festival dört gün sürecek bir maraton olarak planlandı ve organizasyonun ikinci günü 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk geliyor. Başkan Yeğin, bayram coşkusunu ve festival heyecanını bir arada yaşatmak için tüm vatandaşları Meydan Park'a davet etti. Yeğin’in çağrısına göre rap müziğin sevilen ismi Ceza ikinci gün sahne alacak ve büyük bir konserle bayram kutlamasına renk katacak.

Etkinlikler boyunca konserlerin yanı sıra farklı yaş ve ilgi gruplarına yönelik atölye ve kültürel etkinliklerin de yer aldığı festival, Sancaktepe halkının sanatla buluşmasına zemin hazırlamayı sürdürecek. Organizasyonun kalan günlerinde program akışı ve sahne saatleri katılımcılarla paylaşılmaya devam edilecek.

SANCAKTEPE’NİN EN BÜYÜK KÜLTÜR SANAT ORGANİZASYONU OLAN SANCAKTEPE 3. KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ, İLK...

SANCAKTEPE’NİN EN BÜYÜK KÜLTÜR SANAT ORGANİZASYONU OLAN SANCAKTEPE 3. KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ, İLK GÜNÜNDE VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA KAPILARINI AÇTI. SEVİLEN SANATÇILAR, RENKLİ ETKİNLİKLER VE UNUTULMAZ KONSERLERLE DOLU 4 GÜNLÜK MARATONUN AÇILIŞ GECESİNE SEYFİ YERLİKAYA VE AYDİLGE DAMGA VURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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