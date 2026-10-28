Sancaktepe pazarındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: biri çocuk, altı yaralı

Sancaktepe'de pazar yerinde bıçaklı kavga

Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi üzerindeki halk pazarında sabah saatlerinde çıkan kavgada altı kişi yaralandı. Olay, saat 08.04'te gerçekleşti ve çatışmanın pazar yeri nedeniyle başlayan bir tartışma sonucu alevlendiği öne sürüldü.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre taraflar arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaralananlar arasında Ferhat Ö. (31), Gökmen Ö. (36), Yener Ö. (47), Bekir G. (41), Burak Ö. (19) ve B.Ö. (15) bulunuyor. Olayda 15 yaşındaki bir çocuk da yaralandı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat Ö.'nün hayati tehlikesi bulunduğu, diğer beş kişinin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Mustafa H. (47)'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sancaktepe’de pazar yerinde bıçaklı kavga: 1'i çocuk 6 yaralı