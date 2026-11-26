hafta boyunca kapsamlı bir program düzenlendi:

Sancaktepe Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hafta boyunca paneller, sempozyumlar ve atölyelerden oluşan kapsamlı bir etkinlik programı düzenledi. Etkinliklerin amacı, kadınların hukuki haklar konusunda bilinçlenmesini, beden farkındalığı kazanmasını ve yerel dayanışma ağlarını güçlendirmesiydi.

panelde paylaşılan dayanışma mekanizmaları:

Sarıgazi Mahalle Evi'nde gerçekleştirilen "Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Mekanizmaları" panelinde kadınlar bir araya geldi. Panelde Mor Çatı gönüllüleri Av. Miray Akçay ve Ceren Karaca, Havle Kadın Derneği adına Şeyma Çetin ile İBB Kadın Destek Hattı uzmanı Yağmur Demircan Odabaş konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcılar, şiddetle karşılaşıldığında başvurulabilecek hukuki yollar, destek hattı uygulamaları ve dayanışma süreçleri üzerine somut bilgiler edindi.

seminerler ve atölyelerde kazanılan beceriler:

Hafta boyunca düzenlenen sempozyumlarda kadınlara hukuki haklarına ilişkin temel bilgiler aktarıldı; beden farkındalığı çalışmalarıyla ise katılımcıların kişisel güvenlik ve psiko-fiziksel farkındalıkları güçlendirildi. Program çerçevesinde ayrıca uzman konukların ve çini sanatçılarının eşliğinde gerçekleştirilen Kadın Dayanışma Çemberi ve Çini Atölyesi ile hem yaratıcı bir alan sunuldu hem de iletişim ağları pekiştirildi.

etkinliklerin hedefi ve vurgusu:

"Kadınlar yan yana hayatın her alanında" vurgusuyla yürütülen etkinlikler, Sancaktepe Belediyesi tarafından 26 Kasım tarihine kadar sürdürüldü. Belediye, program aracılığıyla kadına yönelik şiddetin önlenmesinde toplumsal duyarlılığın, hak temelli mücadelenin ve yerel dayanışmanın önemine dikkat çekmeyi hedefledi.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA HAFTA BOYUNCA SÜREN KAPSAMLI BİR ETKİNLİK PROGRAMI DÜZENLEDİ. KADINLARIN HUKUKİ HAKLARI KONUSUNDA BİLİNÇLENMESİNİ, BEDEN FARKINDALIĞI KAZANMASINI VE DAYANIŞMA AĞLARINI GÜÇLENDİRMESİNİ AMAÇLAYAN PROGRAM; PANELLER, SEMPOZYUMLAR VE ATÖLYE ÇALIŞMALARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.