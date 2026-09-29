Sancaktepe'de plakasız motosikletten açılan ateş sonucu usta öldü, 8 şüpheli adliyede

olay ve mağdurun durumu:

İstanbul Sancaktepe İnönü Mahallesi Ankara Caddesi'nde 26 Eylül saat 01.45 sıralarında meydana gelen saldırıda, motosikletle gelen iki şüpheli tarafından dükkana ateş açıldı. Saldırıda isabet eden kurşunlar sonucu Bektaş Can (47) yaşamını yitirdi. Olayın ardından yapılan tespitlerde Can’ın iş yeri sahibiyle değil, iş yerinde çalışan usta olarak görevli olduğu ve olayla ilişkisinin olmadığı bildirildi.

soruşturma ve operasyon detayları:

Polis ekipleri olayın aydınlatılması için yaklaşık 150 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi ve şüphelilerin güzergahını belirledi. Saldırıda kullanılan plakasız motosiklet, Kuzey Marmara otoyolu Şile Ömerli mevkiinde park halinde bulundu. İstanbul ve Kocaeli illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, olayın hemen ardından 8 şüpheli yakalandı; bunlardan birinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

işlemler ve adli süreç:

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadeleri ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla adliyeye sevk edildi. Soruşturmada görevli ekipler, görüntüler ve ele geçirilen deliller doğrultusunda olayın fail ve iştirak ilişkilerini tespit etmeye devam ediyor.

iddia edilen neden:

Emniyet kaynaklarına göre saldırının arkasında, iş yeri sahibi ile şüpheliler arasındaki husumet olduğu iddia ediliyor. Yetkililer, olayın mağduru olan Bektaş Can’ın olayla bağlantısı bulunmadığını vurguladı ve adli sürecin neticesinde sorumluların tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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