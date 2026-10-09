Dolar 49,3373 +0,11%
Euro 55,2479 -0,03%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.695,32 +1,54%
EUR/USD 1,1202 -0,12%
Brent Petrol 104,70 +0,40%
--°

Sancaktepe'nin önceliği hizmet: 2027 mali bütçesi meclisten geçti

Sancaktepe Belediyesi'nin 2027 mali bütçesi 13 milyar 545 milyon TL oy çokluğuyla kabul edildi; bütçe stratejik plan doğrultusunda hazırlandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Sancaktepe'nin önceliği hizmet: 2027 mali bütçesi meclisten geçti

Sancaktepe Belediyesi meclisi 2027 bütçesini kabul etti:

Sancaktepe Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı üçüncü oturumu, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 2027 Yılı Performans Programı, 2027 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı ile 2027 Mali Yılı Bütçesi görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda 13 milyar 545 milyon TL tutarındaki bütçe oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan Alper Yeğin'in sunumu ve stratejik planın vurguları:

Toplantı öncesinde meclis üyelerine kapsamlı bir sunum yapan Başkan Alper Yeğin, Sancaktepe Belediyesi Stratejik Planı’nın vatandaş odaklı yönetim anlayışının en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Yeğin, planın hazırlanma sürecinde katılımcılık ve sahiplenmenin rolüne işaret ederek, ilçede düzenlenen çalıştaylarda komşuların görüş ve önerilerinin dikkatle dinlendiğini aktardı.

Yeğin konuşmasında, "Sancaktepe’de yaşayan her vatandaşımızı; kültürden sanata, eğitimden spora, sağlıktan sosyal yaşama kadar her alanda ülke ekonomisinin zorluklarına rağmen mağdur bırakmadan hizmetle buluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı ve stratejik plan ile bütçenin bu yaklaşım doğrultusunda hazırlandığını vurguladı.

Görüşmeler, projeler ve meclis süreci:

Toplantıda meclis üyeleri, 2027 yılı performans programı ve bütçe kalemlerini tek tek ele alıp oyladı. Sunumda, Sancaktepe Belediyesi ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen projeler hakkında bilgi verildi; göreve gelinen günden bu yana ilçede atılan adımların ve hayata geçirilen 107 projenin altı çizildi.

Meclis salonunda yapılan değerlendirmelerin ardından bütçe kabul edilirken, Başkan Yeğin emeği geçen çalışma arkadaşlarına, meclis üyelerine ve Sancaktepe sakinlerine teşekkür etti. Karar, ilçenin öncelikli hizmet alanlarını destekleyecek bir planlama ve finansman zemini oluşturmayı amaçlıyor.

Oylamayla kabul edilen 2027 bütçesi, performans programı ve yatırım planlarıyla birlikte uygulamaya alınacak; ilçe yönetimi, stratejik plan çerçevesinde hizmet ve projelerin takibini sürdürecek.

BAŞKAN ALPER YEĞİN

BAŞKAN ALPER YEĞİN

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

NATO paylaşımında TCG Gediz fırkateyninin görüntüleri öne çıktı
images

Didim'de zeytinyağı tadımıyla rekor hedefi: öğrenciler ve vatandaşlar buluştu
images

İstanbul’da haczedilen Caspian Airlines uçağı 11 gün sonra Tahran’a hareket etti
images

Marmarisli üç öğrenci IAC 2026'da kentlerini uluslararası platforma taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

NATO paylaşımında TCG Gediz fırkateyninin görüntüleri öne çıktı

Eskil'de kaldırıma savrulan genç sürücü ağır yaralandı

Oymaağaç'ta kenevir tarlası ve yüklü miktarda esrar ele geçirildi, 3 tutuklama

tasfiye edilen yatırım fonlarına yönelik kanun teklifi yatırımcıya güvence sağlıyor

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da