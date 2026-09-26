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Sancaktepe'ye yirmi bin metrekarelik mahalle buluşma noktası: Fatih Koru Parkı

Sancaktepe Fatih Mahallesi'ne kazandırılan yirmi bin metrekarelik Fatih Koru Parkı, çocuk merkezi, spor sahaları ve sosyal kafe ile açıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:52

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Emre Koç

Sancaktepe'ye yirmi bin metrekarelik mahalle buluşma noktası: Fatih Koru Parkı

Fatih Koru Parkı kapılarını halka açtı

Sancaktepe Fatih Mahallesi sakinlerinin sosyal ve sportif ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanan yirmi bin metrekarelik Fatih Koru Parkı düzenlenen törenle hizmete girdi. Park, mahalle kültürünü modern imkanlarla buluşturmayı amaçlayan bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

parkın sunduğu olanaklar:

Park alanı; bir sosyal kafe, yürüyüş yolları, geniş peyzaj düzenlemeleri, Çocuk Gelişim Merkezi ile çocuk oyun gruplarını barındırıyor. Spor olanakları olarak halı saha ve basketbol sahası ile açık hava amfisi bulunuyor. Bu düzenlemeler, her yaştan kullanıcının aynı alan içinde farklı aktiviteler yapabilmesine olanak sağlıyor.

açılış töreni ve belediye mesajı:

Açılışta konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin şunları söyledi: "Sancaktepe’nin her bir mahallesine ve insanına eşit, adil hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İstanbul’un en önemli noktalarından birinde yer alan yirmi bin metrekarelik bu değerli alanda halkımızın spor yapabileceği, çocukların zaman geçirebileceği ve sosyal imkanlardan faydalanabileceği bir yaşam alanı oluşturduk. On dokuz mahallemizde hayata geçirdiğimiz kreşler, gençlik merkezleri ve sosyal tesislerle Sancaktepe’ye değer katmaya, gece gündüz halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz".

Açılış programı sırasında okunan duaların ardından kurdele kesildi ve parkta düzenlenen konserde Yılmaz Cesur sahne aldı; mahalle sakinleri şarkılara katılarak etkinliğe eşlik etti. Organizasyonda Başkan Alper Yeğin, çocuklara futbol ve basketbol topları ile çeşitli spor malzemeleri hediye etti. Konserin ardından açılış programı sona erdi.

Fatih Koru Parkı, mahalle yaşamına yeni bir buluşma noktası kazandırırken, sunduğu sosyal ve spor odaklı altyapıyla günlük yaşamı desteklemeyi hedefliyor.

FATİH MAHALLESİ SAKİNLERİNİN SOSYAL VE SPORTİF İHTİYAÇLARINA YANIT VERECEK YİRMİ BİN METREKARELİK...

FATİH MAHALLESİ SAKİNLERİNİN SOSYAL VE SPORTİF İHTİYAÇLARINA YANIT VERECEK YİRMİ BİN METREKARELİK FATİH KORU PARKI, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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