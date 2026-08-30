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Sandaloz sakızının kilo ve iştah iddiaları uzman görüşüyle değerlendirildi

Uzman Diyetisyen Cansu Arslan, sandaloz sakızının mide asidini dengeleyip prebiyotik etkisiyle bağırsak hareketlerini ve iştahı destekleyebileceğini söyledi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sandaloz sakızının kilo ve iştah iddiaları uzman görüşüyle değerlendirildi

Uzman değerlendirmesi:

Son dönemde zayıflama ve iştah kontrolü bağlamında yeniden gündeme gelen sandaloz sakızı hakkında Sivas Medicana Hastanesinde görevli Uzman Diyetisyen Cansu Arslan muhtemel etkileri değerlendirdi. Arslan, mevcut bilgilerin daha çok geleneksel kullanım ve sınırlı araştırmalar üzerine kurulu olduğunu belirterek dikkatli ve ölçülü kullanımın önemine vurgu yaptı.

Geleneksel kullanım ve bileşenleri:

Sandaloz sakızı, sandaloz ağacının gövdesinden veya dallarından sızan reçinenin hava ile temas edip katılaşmasıyla elde ediliyor ve yüzyıllardır sakız veya toz halinde kullanılıyor. Arslan, sakızın aromatik ve yoğun kıvamlı yapısının içerdiği aktif bileşenlerle birlikte ağız kokusunu gidermeye yardımcı olabileceğini, ayrıca prebiyotik özellikleri nedeniyle bağırsak florasını destekleme potansiyeli taşıdığını ifade etti.

Sindirim ve iştah üzerindeki muhtemel etkileri:

Uzman diyetisyen, sandaloz sakızının midede oluşturduğu yoğun kıvamın sindirim süresini uzatarak sindirimin daha yavaş ve kontrollü ilerlemesini sağlayabileceğini söyledi. Bu mekanizma sayesinde kan şekerindeki ani yükselmelerin önlenmesine katkı sunarak iştah kontrolünü destekleyebileceği vurgulandı. Ayrıca Arslan, sakızın vücutta hafif bir termojenik etki oluşturabileceği, böylece enerji harcanmasını artırıp yağ depolarının enerji olarak kullanılmasını kolaylaştırabileceğini belirtti.

Arslan, çalışma sayısının sınırlı olduğunu ancak sakızın muhtemel etkilerinin dikkat çekici olduğunu söyledi ve idrar söktürücü etkisinin yağ yakımı sonrası atıkların uzaklaştırılmasını hızlandırabileceğini ekledi.

Kullanım önerileri ve uyarılar:

Arslan, sandaloz sakızının tercihen sabah aç karnına 1 nohut büyüklüğünde çiğnenmesi ve ardından 1-2 bardak oda sıcaklığında su içilmesini önerdi. Daha sert formlar toz haline getirilip suya karıştırılabilir. İştah kontrolü ve sindirim desteği amaçlandığında suya elma sirkesi eklenebileceğini, bağışıklık desteği için bal ve limonla karıştırılabileceğini söyledi.

Öte yandan fazla tüketiminin baş dönmesi, kusma gibi olumsuz etkilere yol açabileceği ve mide-bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı. Arslan, alergi riski nedeniyle ilk kullanımda çok düşük miktar tercih edilmesi gerektiğini, gebeler, emziren anneler, kronik hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullananların kesinlikle hekim önerisi alması gerektiğini vurguladı. Ayrıca sandaloz sakızının tıbbi bir tedavi yöntemi değil, destekleyici bir yaklaşım olarak görülmesi gerektiğini hatırlattı.

UZMAN DİYETİSYEN CANSU ARSLAN

UZMAN DİYETİSYEN CANSU ARSLAN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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