Tayvan genelinde yerel seçimler başladı

Tayvan'da halk, 22 şehir ve ilçede belediye başkanları, meclis üyeleri ve diğer yerel liderleri belirlemek üzere yerel saatle 08.00'de oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi, ülke genelinde okullar, tapınaklar ve toplum merkezlerinde kurulan sandıklarda sürüyor ve sandıklar yerel saatle 16.00'da kapanacak. Toplamda yaklaşık 19,6 milyon seçmen için düzenlenen oylama, yerel yönetimler düzeyindeki kararları belirlemenin yanı sıra, önümüzdeki dönemde ulusal siyasete vereceği sinyaller bakımından da yakından izleniyor.

taipei'deki başkanlık yarışı:

Başkent Taipei, bu yerel seçimlerin en kritik yarışlarından birine ev sahipliği yapıyor. Ana muhalefet partisi Kuomintang (KMT) için kale kabul edilen Taipei'de mevcut KMT'li belediye başkanı Chiang Wan-an, iktidardaki Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) adayı Puma Shen ile karşı karşıya. Dört yıl önceki yerel seçimlerde KMT, 14 şehir ve ilçe; DPP 5 şehir ve ilçe; diğer partiler veya bağımsızlar ise 3 alan kazanmıştı. Bugünkü sonuçlar, 2028 başkanlık ve parlamento seçimlerine giden süreçte partilerin stratejilerini ve kamuoyunun eğilimlerini şekillendirecek.

çin baskısı ve güvenlik gündemi:

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin, bu oylamayı yakından izliyor. Siyasal açıdan KMT daha yakın ilişkileri savunurken, DPP Çin'in egemenlik iddialarını reddediyor; bu fark yerel seçimlerin kampanya dinamiklerine de yansıyor. Ayrıca güvenlik açısından Tayvan Savunma Bakanlığı, Cuma ve Cumartesi günleri arasında Çin ordusuna ait uçakların Tayvan'a yönelik yaklaşık 33 sorti gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu gelişmeler, hem seçmen tercihlerinde hem de seçilmiş yerel yöneticilerin dış politika ile güvenlik konularında alacağı tutumlarda etkili olabilecek unsurlar olarak öne çıkıyor.

Sandıkların kapanmasının ardından gelecek ilk sonuçlar, yerel dengelerin nasıl şekillendiğini gösterecek ve partiler için 2028 hedeflerine yönelik yeni bir seyrin başlangıcını işaret edebilir.

TAYVAN'DA HALK, BELEDİYE BAŞKANLARI, MECLİS ÜYELERİ VE DİĞER YEREL LİDERLERİ BELİRLEMEK ÜZERE YEREL SAATLE 08.00'DE OY KULLANMAYA BAŞLADI.