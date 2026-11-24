olayın özeti:

Norfolk Polis Teşkilatı, İngiltere’nin doğusundaki Sandringham Malikanesi sınırları içinde yer alan kır evi Anmer Hall'e pazartesi akşamı gelen bir ihbar üzerine ekiplerin sevk edildiğini bildirdi. Açıklamada, olay sırasında mülkün boş olduğu ve hırsızlık ile izinsiz giriş şüphesiyle 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

polis açıklaması ve mülkiyet bilgisi:

Norfolk polisi tarafından yapılan açıklamada, ilgili adreste inceleme yapıldığı kaydedildi. Haberlerde ayrıca Anmer Hall'ün Prens William ve Prenses Kate Middleton'a Kraliçe II. Elizabeth tarafından 2011'de düğün hediyesi olarak verildiği hatırlatıldı.

kullanım biçimi:

Kaynağa göre çift, Anmer Hall'ü tatillerde kısa süreli konaklamalar için kullanıyor. Olayla ilgili resmi detaylar ve ilerleyen süreçle ilgili polis tarafından yapılan açıklamalar kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

İNGİLİZ POLİSİ, GALLER PRENSİ WİLLİAM VE EŞİ GALLER PRENSESİ KATE MİDDLETON'IN KIR EVİNE HIRSIZ GİRDİ, 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.