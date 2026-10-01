saniye saniye kaydedildi: Fatih Mahallesi'nde yaya geçidinde çarpma

kaza anı görüntüleri:

Batman'ın Fatih Mahallesi TPAO Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, çevredeki bir iş yerine ait kameraya saniye saniye yansıdı ve olay anındaki hareketlilik net biçimde kaydedildi.

Kamera kayıtlarında, sürücü M.S. (27) idaresindeki otomobilin, yaya geçidini kullanan kişilere çarpma anı ve sonrasında yaşanan koşuşturmalar görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle iki yayanın savrulduğu ve çevredeki vatandaşların müdahale ettiği görüntülerde açıkça izlenebiliyor.

yaralıların durumu:

Çarpma sonucu B.Y. (32) ve A.Y. (60) yaralandı; bunlardan biri ağır durumda. Olayın ardından yaşanan panik ve yardım çabaları kayıtlarda yer alırken, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar kamuoyuna henüz detaylandırılmadı.

Görüntüler, olayın kısa süre içinde nasıl geliştiğini ve çevredeki reaksiyonları belgeleyerek kaza anının değerlendirilmesine ışık tutuyor. Kayıtlar güvenlik kameraları sayesinde olayın oluş biçimini ortaya koyuyor.

BATMAN'DAKİ KAZA KAMERAYA BÖYLE YANSIDI