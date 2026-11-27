Projenin özü ve hedefleri:

SANKO Okulları, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından Sabancı Vakfı desteğiyle hazırlanan "Dünya Dersi: İklim Eğitiminin Durumu, Politika ve Uygulama Önerileri" başlıklı raporda, Suyun İzinde: Yemekhaneden Geleceğe Uzanan Tasarruf Hareketi projesiyle örnek uygulamalar arasında gösterildi. Proje, öğrencilerin su israfına karşı farkındalık kazanmaları ve sürdürülebilir su kullanımını günlük davranış haline getirmeleri amacıyla tasarlandı.

Uygulama adımları ve elde edilen sonuçlar:

SANKO Ortaokulu Öğrenen Okul takımı tarafından yürütülen çalışmada 24 öğrencinin aktif katılımı sağlandı. Okulun üç yemekhanesinde tüketilmeden bırakılan sular düzenli olarak toplandı, ölçüldü ve yeniden kullanıma uygun alanlarda değerlendirildi. Bu sistem sayesinde okul, tüketim sırasında oluşan su israfını azaltarak haftada yaklaşık 270 litre tasarruf elde etti. Toplanan su; okulun yeşil alanlarının sulanmasında, topraksız tarım projesinde ve temizlik hizmetlerinde kullanıldı. Bu uygulama, teoriye dayalı iklim eğitiminin somut davranış değişikliğine dönüşebileceğinin canlı bir örneğini oluşturdu.

Rapor kapsamı ve seçki süreci:

ERG tarafından derlenen ve Sabancı Vakfı desteğiyle yayımlanan rapor, COP31 sürecinde iklim eğitimi uygulamalarını görünür kılmayı hedefleyen çalışmalardan biri oldu. İklim Eğitiminde İyi Örnekler Seçkisi kapsamında başvuran 48 proje arasından 29 iyi uygulama seçildi ve SANKO Okulları'nın projesi bu seçki içinde yer aldı. Raporda gösterilen örnekler, politika yapıcılar ve eğitim kurumları için uygulanabilir modeller sunuyor.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, projenin ulusal ölçekte örnek gösterilmesinin gurur verici olduğunu belirterek, çalışmada emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. Okul yönetimi, bu tür uygulamaların yaygınlaştırılması halinde gençlerin çevresel farkındalığının hızla artacağını ve sürdürülebilirlik bilincinin günlük pratiklere dönüşeceğini vurguladı.

Proje, sınıf içi eğitimi sahadaki basit ama etkili uygulamalarla birleştirerek, küçük ölçekli müdahalelerin bile su kaynaklarının korunmasında somut katkı sağlayabileceğini gösteriyor. Raporda yer alması, projenin hem eğitim hem de çevre yönetimi açısından örnek alınabilir olduğunu teyit ediyor.

SANKO OKULLARI’NIN İKLİM EĞİTİMİ PROJESİ, COP31 SÜRECİNDE ERG RAPORUNDA YER ALDI