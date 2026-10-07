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Sanko Üniversitesi hastanesinde çocuk sağlığına yeni katılım: İsmail Ersan Can

Çocuk sağlığı uzmanı Uzm. Dr. İsmail Ersan Can, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı; yenidoğan, büyüme, solunum yolu ve enfeksiyon takibi yapacak.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sanko Üniversitesi hastanesinde çocuk sağlığına yeni katılım: İsmail Ersan Can

Sanko Üniversitesi hastanesinde çocuk sağlığı hizmetine güç katıldı

Uzm. Dr. İsmail Ersan Can, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak SANKO Üniversitesi Hastanesi bünyesinde hasta kabulüne başladı. Aile hekimliği ve pediatri alanında edindiği deneyimi kurum içinde sürdürerek çocuklara kapsamlı bakım sunmayı hedefliyor.

özgeçmiş ve eğitim:

İsmail Ersan Can, 1980 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamlayan Dr. Can, 1999 yılında başladığı Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2006 yılında mezun oldu. Uzmanlık eğitimini ise Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı unvanını aldı.

uzmanlık alanları ve hasta hizmetleri:

Uzm. Dr. Can'ın mesleki ilgi alanları arasında sağlıklı çocuk takibi, yenidoğan takibi, büyüme ve gelişme izlemi ile birlikte tonsillit, farenjit ve üst solunum yolu hastalıkları, astım, bronşit, zatürre gibi alt solunum yolu sorunları, çocukluk çağı üriner sistem enfeksiyonları, ishal ve kusma ile çocukluk çağı kansızlıkları ve vitamin-mineral eksiklikleri yer alıyor.

Hastanede poliklinik muayenelerinin yanı sıra gece polikliniğinde de hasta kabulü yapan Dr. Can, hem izleme hem de akut şikayetlere hızlı müdahale imkanı sağlayacak uygulamalarla ailelerin erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Hastane yönetimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinin güçlenmesinin bölgedeki çocuk sağlığı hizmetlerine olumlu yansıyacağını belirtti. Randevu ve başvuru bilgileri için SANKO Üniversitesi Hastanesi hasta danışma birimiyle iletişime geçilebileceği duyuruldu.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. İSMAİL ERSAN CAN, SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE...

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. İSMAİL ERSAN CAN, SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE HASTA KABULÜNE BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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