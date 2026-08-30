SANKO Üniversitesi'nde zaferin kadın kahramanlarına vurgu

SANKO Üniversitesi'nde 30 Ağustos töreni:

SANKO Üniversitesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenle Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olarak kabul edilen zaferi andı. Etkinlik, üniversite camiasının katılımıyla SANKO Üniversitesi Hastanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi ve programda "Zaferin Kadın Kahramanları" başlıklı bir sunum yer aldı.

Zaferin kadın kahramanları sunumu:

Sunumu gerçekleştiren SANKO Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Didem Karayakupoğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin yalnızca cephede savaşan askerlerin çabasıyla değil, tüm milletin ortak mücadelesi ve fedakârlıklarıyla kazanıldığını vurguladı. Dr. Öğr. Üyesi Karayakupoğlu, Milli Mücadele'nin 19 Mayıs 1919'da başlayan bağımsızlık mücadelesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına, İnönü ve Sakarya zaferlerinden 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'a ve 30 Ağustos 1922'de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne uzanan sürecine değindi ve 30 Ağustos Zaferi'ni Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolun en önemli dönüm noktalarından biri olarak tanımladı.

Konuşmada, Tayyar Rahmiye, Gördesli Makbule, Şerife Bacı, Nezahat Onbaşı ve Halide Edib gibi tanınmış kadın kahramanların yanı sıra çok sayıda isimsiz kadının da Milli Mücadele'ye önemli katkılar sunduğu aktarıldı.

Kadınların rollerine dair vurgular:

Dr. Öğr. Üyesi Karayakupoğlu, kadınların savaş sürecinde üstlendiği görevleri tarihsel bağlamıyla anlatarak farklı türde katılımları öne çıkardı. Sunumda kadınların kimi zaman cepheye cephane ve erzak taşıdıkları, kimi zaman silah kuşanıp cephede mücadele ettikleri ve kimi zaman da istihbarat faaliyetlerinde görev aldıkları hatırlatıldı; bu rollerin bağımsızlık mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtildi.

Dr. Öğr. Üyesi Karayakupoğlu törende, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanuğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum" diye konuştu.

Törene SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ile akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

SANKO ÜNİVERSİTESİ’NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMI DÜZENLENDİ