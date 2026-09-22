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Şanlıurfa Haliliye'de 10 yıl hapis cezası bulunan S.D. yakalandı

Şanlıurfa Haliliye'de, uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.D., jandarma tarafından yakalandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şanlıurfa Haliliye'de 10 yıl hapis cezası bulunan S.D. yakalandı

Şanlıurfa Haliliye'de aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.D. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

operasyon ve yakalama:

Edinilen bilgiye göre, Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş cezası bulunan S.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda şahıs gözaltına alındı.

gözaltı ve işlemler:

Gözaltına alınan S.D., sağlık ve kimlik kontrollerinin ardından işlemler için karakola götürüldü. Yetkililer, yürütülen çalışmanın aranan şahsın yakalanmasına yönelik olduğunu bildirdi.

UYUŞTURUCUDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

UYUŞTURUCUDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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