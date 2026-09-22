Şanlıurfa Haliliye'de 10 yıl hapis cezası bulunan S.D. yakalandı

Şanlıurfa Haliliye'de aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.D. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

operasyon ve yakalama:

Edinilen bilgiye göre, Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş cezası bulunan S.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda şahıs gözaltına alındı.

gözaltı ve işlemler:

Gözaltına alınan S.D., sağlık ve kimlik kontrollerinin ardından işlemler için karakola götürüldü. Yetkililer, yürütülen çalışmanın aranan şahsın yakalanmasına yönelik olduğunu bildirdi.

UYUŞTURUCUDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI