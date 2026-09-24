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Şanlıurfa merkezli 5.4 depremi Adıyaman dahil çevre illerde etki gösterdi

Karaköprü merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem saat 10.40'ta kaydedildi; sarsıntı Adıyaman'da da hissedildi, ekiplerin saha taraması sürüyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:44

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şanlıurfa merkezli 5.4 depremi Adıyaman dahil çevre illerde etki gösterdi

deprem ve merkez üssü:

AFAD verilerine göre, saat 10.40'ta merkez üssü Karaköprü (Şanlıurfa) olan 5.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

hissedilme ve yerel etkiler:

Sarsıntı, Adıyaman merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Deprem sonrası kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar bulundukları yerlerden dışarı çıktı.

saha çalışmaları:

Depreme ilişkin ekiplerin saha tarama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

ŞANLIURFA’NIN KARAKÖPRÜ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM, ADIYAMAN’DA DA...

ŞANLIURFA’NIN KARAKÖPRÜ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM, ADIYAMAN’DA DA HİSSEDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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